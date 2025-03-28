ChatGPT-4o掀生成「吉卜力風」圖片熱潮　AI版權爭議或再現

吉卜力工作室（Studio Ghibli）是日本著名的動畫工作室，曾製作《千與千尋》等廣為人知的電影。由OpenAI創建的AI聊天機器人ChatGPT於3月25日推出GPT-4o升級版，讓繪製圖片功能更加進化，隨即引發全球網民的熱議與使用，大家紛紛以此制作出具吉卜力風格的AI生成圖像，不過這AI生成圖熱潮再度引起外界對於版權問題的疑慮。



美媒28日報道，在ChatGPT推出升級版後，開始支援圖像生成功能，用戶可以透過ChatGPT直接生成圖片，隨即掀起「吉卜力風」圖片熱潮。

就連OpenAI執行長奧爾特曼（Sam Altman）也將其在社交媒體X上的個人資料圖像改為具吉卜力風的肖像。

美媒稱，隨着吉卜力AI圖片熱潮興起，「吉卜力風」創始人、動畫大師宮崎駿過去對AI生成圖片的評價亦再受外界關注。

宮崎駿2016年在觀看一個AI動畫短片後，明確表示自己對此「非常厭惡」，他當時直言：「我根本不想把這項技術跟我的工作結合，我認為這是對生命本身的侮辱。」

這張2023年3月31日拍攝的設計圖片中，可以看到ChatGPT標誌。（Reuters）

網民生成了多種不同的「吉卜力風」AI圖片：

報道引述律師事務所合夥人Josh Weigensberg表示，其中一個爭議點在於該AI模型是否接受過宮崎駿或吉卜力工作室作品的訓練。如果有的話，他們又是否有許可進行這種訓練。

針對潛在的版權爭議，OpenAI發言人指出，ChatGPT將拒絕複製「個別在世藝術家」的風格，但允許它複製更廣泛的「工作室風格」。