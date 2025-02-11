引用ChatGPT、DeepSeek生成消息　德國《明鏡》周刊未查證惹爭議

據德媒報道，《明鏡》周刊（Der Spiegel）2月初刊載一封退休工程師克里贊（Peter Krizan）的讀者來信，信中稱德國最大在野黨基民盟（CDU）主席、總理候選人默茨（Friedrich Merz）在瑞士一大學任教時，因授課品質不佳遭解聘。但經德媒進行核查證偽後，克里贊才承認消息來源是人工智能（AI）DeepSeek和ChatGPT生成。



《明鏡》刊登信件顯示，克里贊稱自己兒子2005年在瑞士聖加侖大學（University of St. Gallen）取得國際經濟學碩士學位，他曾上過默茨的講座課，但因教學質量太差導致學生的抱怨和騷亂，學校最終決定提前解僱默茨。

2025年2月8日，德國保守黨總理候選人、基民盟（CDU）領導人默茨（Friedrich Merz）在姐妹黨基社盟（CSU）於德國紐倫堡舉行的大會上發言。

此消息在網上引發爭議，但很快有媒體發現，讀者的說法並不可信。

其中《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）採訪克里贊後得知，他只是道聽途說後，向DeepSeek詢問「默茨在2004到2005年間是否在聖加侖大學有這類問題？」；得到肯定回答後，又向ChatGPT求證，後者還補充了「默茨演講引發騷亂，校方不滿導致他辭職」的細節。《法蘭克福匯報》（FAZ）亦證實，DeepSeek會捏造並不存在的消息來源。

聖加侖大學該校的回應指，無法確認有關報道內容。《明鏡》其後刪除這封信，經在內部調查後得出結論：沒有任何報道或參與者能證明默茨曾在聖加侖大學任教，因此向對方及讀者致歉。