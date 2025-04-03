去年28宗學童輕生個案按年跌　教育局聘顧問評估三層應急機制成效

學童精神健康備受社會關注，據教育局向立法特別財委會提交的文件，去年中小學有28宗懷疑自殺身亡個案，比2023年32宗少，但仍比之前3年多。教育局表示，會密切檢視「 三層應急機制 」運作情况，並已委聘顧問評估機制成效。另外，截至今年2月底，第二層機制下的「 校外支援網絡 」隊伍共接獲228宗轉介個案。



據教育局向立法特別財委會提交的文件，去年中小學有28宗懷疑自殺身亡個案。（資料圖片）

教育局一直有要求中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，根據局方向立法特別財委會提交的文件，2024年有28名學生懷疑自殺身亡，而2023年有32名。2020年有21名，而2021及2022年均有25人。

學童精神健康備受關注，教育局表示，會密切檢視「 三層應急機制 」運作情况，並已委聘顧問評估機制成。（資料圖片）

「三層應急機制 」自2023年12月在全港中學推行，文件未有提及機制的撥款開支、行政費用開支和機構費用開支，局方稱開支已納入政府的經常開支內，因此未能提供分項數字。局方表示，會密切檢視「 三層應急機制 」的運作情况，目前已委聘顧問評估機制成效。

截至2025年2月底 校外支援網絡接獲228宗轉介個案

另外，去年11月開始學校可直接聯絡所屬地區的「校外支援網絡」隊伍，無須由教育局轉介。承辦的非政府機構包括聖雅各福群會、香港明愛、香港小童群益會、香港青少年服務處及香港青年協會。局方指，截至2025年2月底，隊伍共接獲228宗透過第二層應急機制轉介的個案。