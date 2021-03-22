團體批單以資訊平台、標準租約　難處理劏房問題　促設起始租金

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-22 10:15

劏房租務管制研究工作小組本月底將向港府提交報告，全港關注劏房平台成員陳偉雄今日（22日）在港台節目《千禧年代》表示，單用資訊平台、標準租約處理不了劏房「一籃子問題」，建議設立起始租金，按通脹每兩年調整一次，封頂位為10%，通縮時便凍租優先，並將續租權應訂為6年。

陳偉雄認為，研究小組「一廂情願」以為資訊平台，可了解租客、業主權利及義務，增加租務透明度，但他認為現實上租客搵劏房，「根本沒選擇權」，單位租金相若。他指，劏房有幾大問題，包括租金昂貴、安全環境惡劣，及應否取締劣質劏房等，認為單用資訊平台、標準租約處理不了「一籃子問題」。

全港關注劏房平台成員陳偉雄認為單用資訊平台、標準租約處理不了劏房「一籃子問題」。(資料圖片)

他指，民間團體認為新租管應有八大方案，包括設立起始租金，立法規管定租水平，目前很多劏房戶是低收入家庭，租金佔收入比例4成，如支出太貴會影響到生活。

對於小組主席梁永祥表示，曾諮詢法律意見，在租金起始便有硬性規定，擔心有機會侵害私人財產。陳認為，住屋是基本人權，團體倡導的租金是希望透過政府立法，還原合理租，政府文件提到如壓低租金遠低於市值水平，有機會面對法律挑戰，但他認為標準可一同去訂，「不等於要低於市值」。



他又說，團體希望按通脹每兩年調整一次，封頂位為10%，通縮時便凍租優先，並將續租權應訂為6年。