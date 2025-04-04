西貢東壩離場一度逾200人等小巴　有的士司機疑濫收車資當場被捕

西貢東壩成為內地社交媒體小紅書網民推介的熱點，今日清明節（4日）吸引大批內地遊客到場。他們下午兩、三時開始陸續離開，雖然高峰期曾有超過200人排隊乘小巴，但小巴公司加密了班次，整體離場情況尚算順利。不過，現場有不少懷疑黑的，有的士司機疑涉濫收車資即場被警方拘捕。



東壩唯一的公共交通服務是小巴9A線，由東壩開往北潭涌。上月22日，曾發生小巴未能消化大量離場遊客的情況，估計當日高峰期曾有500人等車，而9A線原定晚上7時開出尾班車，最終要加開至晚上9時多才成功載走所有遊客。

小巴加班 未到晚上7時便已接走所有候車遊客

今日情況大有改善，高峰期只有約200人排隊，小巴公司亦預備了十多部小巴不斷往返東壩及北潭涌，未到晚上7時便已接走所有候車遊客。由東壩回到北潭涌的路況亦十分暢通。

即使現場有警察，黑的依然肆虐。（夏家朗攝）

內地遊客杜先生總結今日的交通體驗，指由北潭涌乘小巴進東壩時等了2、3小時，而離去的時候則預計要等半小時。他指被候車耽誤了行程，本來能到更多地方。他讚揚東壩的風光，但認為交通配套可再改善：「如果能早一點協調巴士進來會更好。」

另一內地遊客胡小姐則直接從落馬洲乘的士到東壩，不用在北潭涌等小巴。她形容今日體驗不錯，可惜天色陰暗。回程時，她原本打算繼續乘的士回落馬洲，但看到的士掛上「暫停載客」的牌子，遂決定乘小巴離開。

在即將起行時，警員突然拘捕司機。（夏家朗攝）

內地客東壩乘的往西灣沙灘 的士司機涉開貴6倍價被捕

部份的士駛進東壩會掛上「暫停載客」牌子，而從東壩到北潭涌，的士車資是100元左右，但現場看有的士司機向內地乘客叫價每人90元，有司機即場被捕。

內地遊客鄭先生打算從東壩乘的士到西灣沙灘，車資應為60元左右，但他甫上車，司機便表示不按錶收費，並開價400元，價錢足足貴了6倍以上。鄭先生稱自己比較着急，所以認為價錢可接受。豈料，在即將起行時，警員突然拘捕司機。拘捕事件後，進入東壩的的士明顯減少，而鄭先生則無奈地向記者表示只能走路到西灣。

內地遊客鄭先生打算從東壩乘的士到西灣沙灘，車資應為60元左右，但他甫上車，司機便表示不按錶收費，並開價400元。（夏家朗攝）