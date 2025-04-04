西貢東壩內地客亂象頻生　疑似領隊帶頭指示團友爬石走捷徑｜多圖

西貢萬宜水庫東壩近年成為「小紅書」推介熱點，記者所見，今日（4日）東壩的遊人逾9成都是內地旅客，當中包括內地團。不過，現場亂象頻生，有疑似內地團領隊無視現場告示，指示團友走危險路線作捷徑；亦有不少人違規進入水務署範圍。



西貢塞爆｜旅巴口岸直送數百內地客抵北潭涌 往東壩小巴大排長龍

西貢東壩塞爆人 小巴車程較平日多40分鐘 運輸署料回程交通繁忙

有不少內地客為了打卡「影靚相」，不惜冒險走落海邊斜坡。(夏家朗攝)

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東壩有超過9成的遊客是內地人。（洪戩昊攝）

漁護署掛上呼籲遊客走正確道路的告示，有不少內地客無視現場告示走捷徑。（洪戩昊攝）

東壩附近其中一個最受歡迎的景點是破邊洲觀景台，東壩有一條道路可通往，但路程較長，所以極多內地客選擇在萬宜水庫錨形石堤攀山通往，但該路線並非一條真正的道路，沒有任何安全裝置，漁護署亦在該處掛上呼籲遊客走正確道路的告示。然而，有不少內地客懷疑貪方便，無視現場告示，更有疑似內地團領隊帶頭爬上石躉，指示團友同樣爬上來，再沿着防陂堤的石柱，慢慢扶着走上走落，以危險路線作捷徑，險象環生。

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有疑似內地團領隊爬上石躉，指示團友走危險路線。（洪戩昊攝）

內地客無視告示 爬石躉、走險路：因為不想爬過那座山

記者看到一名內地男子腳步蹣跚地爬過該危險路線。被問及覺得該路線是否困難時，他反問記者：「你覺得呢？」難走也要走，因為貪圖方便，他說：「因為這裏近，不想爬過那座山。」他認為該路線十分危險，建議在底下加設網子。

另一位爬過該危險路線的內地客陳小姐表示該路線的難度「還好」：「我們運動的人就覺得還好。」她是因為看到小紅書網民推薦而過來，形容進來的過程順利，但因為現場人數不少，所以也會預早一點回程。

深圳旅客來東壩度過3日「小黃金周」：這裏絕對值得

來自深圳的王小姐跟旅行團過來，選擇到東壩是因為這裏是「世界聞名」的景點。她去年也來過一次，當時是天晴，景色漂亮一點。她今晚會在附近沙灘過夜，後天才回到深圳，把「小黃金周」的3天假期全花在東壩，她說：「這裏絕對值得。」