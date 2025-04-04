西貢塞爆｜旅巴口岸直送數百內地客抵北潭涌　往東壩小巴大排長龍

【西頁東壩/小紅書推介/內地旅客/麥理浩徑/麥理浩徑3.22慘案】西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪，在上月22日，更因突然有大量內地客到訪東壩，加上塞車，回程時有數百人排隊等小巴離開，場面震驚，被內地客在小紅書形容為「麥理浩徑3.22慘案」引起熱議。



今日（4日）是清明節，連同周末是有3日假期的內地「小黃金周」。早上在西貢北潭涌小巴總站，通往東壩的小巴營辦商雖早有準備，安排5輛9A專線小巴在車站等候，但記者直擊現場有超過10部旅遊巴從不同口岸，直送數百名內地客到達，再轉乘小巴到東壩。原本在恭候的小巴轉眼已滿座開出，仍有大批人潮在候車，高峰期有超過200人排隊，大約每半小時才有4班小巴駛至。



有大批內地旅客由口岸乘專線旅巴直送抵北潭涌，再轉乘9A小巴站轉車往東壩，現場排隊人潮眾多，不乏內地團由領隊帶領。(洪戩旲攝)

西貢東壩成「小紅書」推介 營辦商安排多輛小巴「恭候」仍難負荷

記者今早約9時抵達西貢北潭涌郊野公園小巴總站，起初有約30人在排隊等候前往萬宜水庫東壩的9A專線小巴，大部份為港人。由於西貢東壩近年成為內地社交平台「小紅書」推介的旅遊熱點，每逢周末或假期，都吸引內地客前來朝聖，而只有一條小巴線通往東壩，經常大排長龍，近期亦成為熱議。小巴營辦商早有準備，安排5輛小巴埋站等候，但似乎仍然大失預算，稍後愈來愈多人來排隊。

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至少10旅遊巴滿載內地客由口岸直送北潭涌 有約500人包括內地團

其間，記者發現有至少10部旅遊巴由遠處駛入北潭涌郊野公園停車場，每部幾乎滿載，隨即有大批內地旅客落車，前來9A小巴站轉車往東壩。現場人潮眾多，目測至少有400 至500人，不止自由行「散客」，當中更有內地團。

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每程69元人民幣 45分鐘深圳灣直送西貢 內地客大讚方便

據了解，該批內地客早上分別從蓮塘/香園圍口岸及深圳灣口岸過關，再乘坐這些「麥理浩徑專線」旅遊巴，由口岸直送前來北潭涌，再自行轉乘小巴到東壩，或搭巴士到西貢其他地方，旅巴每程收費約69元人民幣。

內地客錢先生（左）和劉先生（右）覺得能乘車直達行山路線起點很方便、省了很多時間。（洪戩昊攝）

其中內地旅客錢先生和劉先生便是在網上預訂這條專線旅遊巴，從深圳灣口岸直達北潭涌，車程45分鐘。他們在深圳灣口岸附近的酒店住了一晚，今早便能乘車直達行山路線起點，覺得很方便、省了很多時間。他們稱特地為麥理浩徑而來，說：「麥理浩徑是國內十大經典路線嘛，然後我們就慕名而來了。」他們預訂了旅遊巴，打算走完全段，再在終點出發回深圳。

內地客趁小黃金周來露營：麥理浩徑是國內十大經典路線

另一名內地旅客崔先生也是從深圳灣口岸乘旅遊巴到現場。他提早一周預訂，過程順利。他指，麥理浩徑在內地一直很有名，可能是因為最近天氣好而特別多人來，而從口岸直達北潭涌的旅遊巴也是近一年才有。他們帶備了露營裝備，打算充份利用「小黃金周」假期，會在西貢麥理浩徑行山和露營逗留三、四天。

由於每部專線小巴只有19個座位，現場約每半小時才有4班小巴駛來載客，高峰期卻有超過300人排隊等小巴，更有排隊人龍要走出馬路，根本供不應求，估計要等候一、兩小時才能疏導人潮。

在排隊的內地客蓋先生稱，沒有預計過會有這麼多人，預料要等超過1小時，但他表示「還好」，笑說：「會熱鬧點。清明，很多人放假。」

港人何女士經常到東壩，試過要等2至3小時才能登乘9A專線小巴。（洪戩昊攝）

港人何女士經常到處行山，也經常到東壩：「得閒就嚟㗎喇，有兩蚊車吖嘛。」她指，由於小巴在周末及假期才營運，所以每次也有很多人輪候，最耐試過要等2、3小時，說：「都係要等㗎喇，平吖嘛。」她表示，在東壩回程到北潭涌會較少人，因為人們離開的時間不同。她希望小巴可在平日也營運，讓她們不用在假期、人多的時候才能到東壩。

由於現場人多車多，通往萬宜水庫東壩的萬宜路亦出現擠塞，運輸署「香港出行易」應用程式早上約10時發出通知，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通現時非常繁忙，專線小巴第9A號線的營辦商已加強服務應付乘客需求。請市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。