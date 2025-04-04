西貢東壩塞爆人　小巴車程較平日多40分鐘　運輸署料回程交通繁忙

西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪。今日（4日）是清明節，連同周末有3日連假，是內地「小黃金周」，早上有超過10部旅遊巴從不同口岸，直送數百名內地客到達北潭涌，再轉乘9A小巴到東壩，高峰期有超過200人排隊。

西貢專線小巴有限公司總經理馮致華指，公司今日已出動12部小巴往接載乘客，惟因的士車流較多，小巴來回北潭涌和東壩需時80分鐘，比平時的40分鐘多一倍。運輸署指萬宜水庫東壩遊人眾多，料下午回程時交通繁忙，呼籲遊客及早規劃行程。



西貢塞爆｜旅巴口岸直送數百內地客抵北潭涌 往東壩小巴大排長龍

有大批內地旅客由口岸乘專線旅巴直送抵北潭涌，再轉乘9A小巴站轉車往東壩，現場排隊人潮眾多，不乏內地團由領隊帶領。(洪戩旲攝)

馮致華指，今日9點至12點為高峰期，一度有過百人在北潭涌排隊乘搭小巴。（受訪者提供）

馮致華指，今早9時至12時為人流高峰期，一度有逾百人在北潭涌排隊乘搭小巴，公司已出動12輛小巴接載乘客，現時人流已慢慢疏散。他指，由於西貢郊野許多路皆為單行道，加上今日較多人乘搭的士入西貢，部份司機未必熟悉道路，「唔知道邊啲位置要讓（其他車）」， 導致道路擠塞，小巴來回北潭涌至東壩需時80分鐘，較平日40分鐘花多一倍時間，他形容：「就算投入多啲車都冇用，啲路塞住。」

今日西貢道路擠塞，小巴來回時間比平日多一倍。（受訪者提供）

他指，西貢塞車並非新鮮事，他之前已跟運輸署商討方案，包括改建部份道路、斬除部份路邊的樹等，期望未來可改善情況。

運輸署今午指，由於萬宜水庫東壩遊人眾多，預計下午離開該處通往北潭涌的西貢萬宜路交通會非常繁忙，呼籲遊客及早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。