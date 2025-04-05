房協富戶政策9月分階段全面實施　主席：已考慮法律挑戰風險

房協計劃今年9月起分批更新所有租戶的租約，加入富戶條款。房協主席凌嘉勤今早（５日）出席港台節目指，未有評估可收回多少單位，若租戶不同意，要在4個月內遷出。他指已經考慮法律挑戰的風險，強調已充分諮詢法律意見。



房協計劃今年9月起分批更換所有租戶的租約，加入富戶條款。房協主席凌嘉勤表示，做法已經考慮法律挑戰的風險（資料圖片）

若租戶不接受條款 須簽回條覆 4個月內遷出

房協於2018年9月起，向出租屋邨租戶實施「富戶政策」，目前約3萬個租戶中，有約2.5萬個租戶仍未納入規管。

房協主席凌嘉勤表示，今年9月至明年8月，向2.5萬個租戶全面實施「富戶政策」，分階段更新租約，條款訂明租戶需定期申報，房協可要求租戶提交相關資料，若租戶不接受條款，須簽回條回覆，並於4個月內遷出單位。

被問到會否擔心新安排會有法律風險，他指，所有公營機構做事均有法律挑戰的風險，房協會小心研究及仔細徵詢法律意見，評估即使面對法律挑戰，做法亦有充分理據，因牽涉公共資源最合理、公平的運用。他指，現已陸續向租戶解說，計劃到今年9月前，將在屋邨舉行約100場解說會，交代今次新安排。

目前約有4000至5000個租戶受「富戶政策」規管。（資料圖片）

與公屋富戶政策看齊？ 凌嘉勤：盡量安排一致

目前約有4000至5000個租戶受「富戶政策」規管，若資產及入息超出上限，須繳交倍半至雙倍租金；如持有香港物業則須遷出。

凌嘉勤表示，約有9戶正交加倍租金，9戶當中，有7戶正交1.5倍租金，另外2戶正交雙倍租金，反映「富戶」數量並不太多。他續指，自從推行富戶或加強打擊公屋濫用後，至今收回約140個單位，數目等於新建的長者租住單位「松悅樓」，形容差不多兩座「松悅樓」有多。

房委會早前通過再收緊公屋「富戶政策」，「富戶」明年10月起須交最高4.5倍租金，並在4年內搬出。凌嘉勤指，有關安排房協會盡量和房委會一致，具體做法須待管理層正式公布。