公屋富戶政策2025懶人包｜10大Q&A：入息限額、加租、3情況要遷出

【公屋富戶／富戶政策／入息申報／一文看清／懶人包】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，富戶需繳2.5至4.5倍租，自願遷出的富戶則可保留4年「綠表資格」，連同2次申報期（合共4年），即總共有8年時間可用綠表資格購買資助房屋。購買私樓或居屋的公屋住戶收樓前，可以繼續住在現有公屋，並按其入息水平繳付相應倍數的租金。



《香港01》整理了10個關於公屋富戶加辣後的疑問，包括何謂公屋富戶、需繳交的租金水平、哪些情況要遷出、自願交還公屋有何安排等，以下一文看清。



房委會調整住戶入息及資產限額，以及實施新「公屋富戶」租金水平制度。(資料圖片/鄭子峰攝)

問題1：最新公屋入息及資產限額如何？

答：房委會房屋資助小組通過按機制，按年調整公屋住戶入息和資產限額，4月1日起生效，整體增幅為1.7%。以1人住戶為例，入息限額由12,940元，2025/26年度將調升至13,090元。增幅最大為5人家庭，達2.4%，由37,740元增至38,650元。

問題2：公屋富戶政策更新後，富戶的租金水平增幅多少？

答：房委會新建議的「富戶政策四級制」下，租金由2.5倍起跳，最高達4.5倍。房委會估計新政策下，40,600戶為公屋富戶，大部份是要交2.5倍租。

實施新「富戶政策」後，每月租金較現時高67%至125%。2024年3月，平均每月租金為2,297元。以此為例子，入息超限額4至5倍，需要交4.5倍租金，由現時每月4,594元，增至過萬元。

按今年4月1日調整後的入息限額作計算，以1人住戶入息達26,181元至39,270元，需繳交2.5倍租另加差餉。若超出限額3至4倍，即達39,271元至52,360元，則需繳交3.5倍租另加差餉。若超出限額4至5倍，即達52,361元至65,450元，則需繳交4.5倍租另加差餉。

問題3：何時開始交新「公屋富戶」租金？

答：「富戶政策四級制」將於今年10月的申報周期開始實施，住戶要在一年內申報。若入息超額，則須於2026年10月1日起交新租金。

問題4：甚麼情況下要交還公屋？

答：新政策下，有三類情況要遷出單位：

1) 家庭入息超出限額5倍的租戶

2) 家庭總資產淨值超逾入息限額100倍

3) 4年每月入息超出限額4至5倍 （新增條件）



以1人住戶入息為例：

1) 入息達65,450元

2) 資產淨值限額達131萬

3) 2025/26年度入息達52,360元至65,450元，且4年超額4至5倍



問題5：如每月入息超出限額4至5倍，何時要遷出？

答：最近一期的申報周期今年10月1日開始。若如公屋租戶在2個申報年期內、即4年內收入超過限額，則須在2029年9月30日前遷出。

問題6：如富戶主動交回單位，房委會有何安排？

答：房委會建議今年10月1日起，自願遷出公屋單位的富戶，在4年内仍能保留綠表資格，購買一手居屋或綠置居單位，或者在第二市場購買未補價的資助出售單位。

房委會又建議，從下一期「出售居屋單位」開始，將綠表跟白表的比例從4：6調整至5：5，增加公屋住戶成功購買的機會。

綠置居售樓處。（資料圖片/盧翊銘攝）

問題7：買了私樓或居屋，須立即遷出公屋嗎？

答：公屋富戶購買私樓或居屋單位後，可繼續租住原有的公屋單位，直到他們簽訂轉讓契據和接收新住宅，其間這些住戶仍須定期申報收入和資產，如果入息超出上限，便要按入息金額交相應富戶租金（見問題1及2）。

問題8：如果公屋住戶有成員擁有物業，要交回單位嗎？

答：房委會建議公屋租戶由共同申報，改為各自申報。如果在房委會發出「遷出通知書」前，擁有物業者無論有否申報，該人已自行刪除戶籍，餘下住戶可以繼續租住公屋。大前題是餘下住戶，資產及入息仍然符合要求（見問題6）。

問題9：刪除公屋戶籍的人士，如「屈蛇」繼續住在公屋內，有何後果？

答：現時如果分租公屋單位給他人，包括親屬及子女等，會被房委會視為「嚴重違反租約行為」，可被終止租約。

房委會早前建議修訂《房屋條例》，將分租單位予他人並涉及金錢利益，列為嚴重濫用公屋行為。條例草案原訂爭取4月提交立法會審議，一旦通過，收錢容許他人於公屋「屈蛇」屬刑事罪行，可被罰款50萬元及監禁1年。

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問題10：公屋住戶不申報入息及資產有何後果？

答：在公屋居住滿10年的住戶，以及由2023年10月的申報週期開始，須每2年申報家庭入息及資產。

未住滿10年的住戶，不用申報家庭入息及資產，只需要每2年申報以下三項：

1) 是否擁有香港住宅物業？

2) 是否經常持續居住於公屋單位內？

3) 是否遵守與居住情況相關的租約條款？



如果拒絕申報，或沒有在指定日期內申報，其租約可被終止。在購入香港住宅物業後、簽訂任何協議1個月內，戶主及所有成員亦須主動向房委會申報，否則租約將被終止。所有住戶年滿60歲、正領取綜援、合資格申領傷殘津貼的公屋戶，可豁免申報入息及資產。