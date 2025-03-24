公屋富戶政策｜黃碧如：「體貼地」鼓勵富戶置業　已平衡加辣力度

房委會通過收緊公屋富戶政策，現時按入息水平繳交1.5至兩倍租金的公屋富戶，十月後將按入息，分別繳交2.5至4.5倍租金，家庭入息高於限額五倍或以上的住戶需要遷出。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如指，今次調整是希望做到更公平及更合理的公共資源運用，形容是「體貼」地鼓勵富戶置業，又強調房委會在調整力度上已作平衡。



房委會通過收緊公屋富戶政策，現時按入息水平須繳交1.5至兩倍租金公屋富戶，十月後將按入息，分別繳交2.5至4.5倍租金。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如形容是，今次調整是「體貼」地鼓勵富戶置業，強調房委會在調整力度上已作平衡。（資料圖片／廖雁雄攝）

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今日(24 日)在商台節目指，現時非富戶公屋居民所交租金約佔收入11%，富戶則約為7%，稱今次調整是希望做到更公平及更合理的公共資源運用，又稱房委會的想法，是希望住戶在入住公屋後，能改善家庭經濟環境後並感到自豪，再離開公屋體系，故今次做法是「體貼」地鼓勵富戶置業。

被問到加租幅度會否不足、會否考慮收富戶市值租金令他們遷出，黃碧如指做法或會令全部富戶轉往私人市場並造成衝擊，又認為亦要讓富戶有機會儲錢置業，稱現時調整較為合適，強調房委會已作出平衡。至於今次調整可以釋放多少公屋單位，她稱難以估計，房委會暫時亦未有目標數字。

立法會議員盧偉國形容，今次調整是「嘅有加辣，又有加甜」。（資料圖片／周令知攝）

房委會資助房屋小組委員會委員、立法會議員盧偉國則在港台節目表示，加租後租金仍佔富戶月入僅11%，較私樓租戶的三成多為低，相信富戶能夠負擔。另一方面，今次調整亦有措施鼓勵富戶置業，包括將綠表比例提高、容許富戶置業後繼續居住公屋至收樓等，他形容今次調整是「既有加辣，又有加甜」。

至於「加辣」力度會否不足，盧偉國稱，今次調整是希望人情化地鼓勵富戶上流，坦言「條線劃邊好難定」，但認為房委會可視乎效果再決定有否需要調整。對於有租戶因應收入「砸界」希望減薪，藉此繳交較少租金，盧偉國指有聽聞過類似情況，但他認為人應該求進步、求上流，坦言做法不恰當，「市民會有自己諗法」。

公屋聯會主席文裕明表示，對加租幅度感到吃驚。（資料圖片）

公屋聯會主席文裕明則表示，公屋的政策原意是「藏富於民」，但今次加租幅度過大，對此感到吃驚。他又表示，表面看富戶仍能負擔加租後的租金，但強調或會同時影響私樓市場，建議政府多作研究。