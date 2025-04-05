水費檢討｜水務署署長稱仍審慎研究　目標用者自付　鼓勵節約用水

水務署正研究調整水費，署長黃恩諾出席有線新聞節目《有理有得傾》時表示，仍在審慎研究，強調目標是用者自付。他續指，市民用水量較疫情高峰時跌12%，將以多管齊下方式，鼓勵節約用水。



水費近30年未曾加價，水務署去年提出檢討費用。(資料圖片)

本港住宅每日人均淡水用水量，由疫情高峰時期約151公升，下降至約133公升。水務署署長黃恩諾表示，針對1%用水量較大的用戶，已推出計劃提供節水支援。

水費近30年未曾加價，水務署去年提出檢討費用，他表示，除了希望收回成本，亦要考慮民生和經濟情況。他形容，目前水費價錢較低，檢視過水費的調整，對於節省水的彈性方面，效果不太顯著，但強調希望做到用者自付。

曾與飲食酒店業等商討 稱大部份理解調整水費 「唔調整唔合理」

他表示，曾與賓館、酒店、飲食、建造業商討，稱大部分人均對調整表示理解，「覺得水費咁多年無調整，唔調整都覺得唔合理，但大家都希望唔好一下子加咁多、循序漸進，我哋都聽到佢哋嘅聲音。」

本港爆水管個案2023年有近34宗，對上數年亦維持約30多宗。黃恩諾表示，本港水管平均20多歲，形容不算太老，會透過「智管網」監察狀況。

黃恩諾指，民政、運輸等部門組成的新專責小組，在他的領導下，針對1至2%超老舊水管做預防工作，一般會在交通繁忙的地點，例如較接近市民居住的地點。

東江供水供港60年，佔全港食水約八成，面對氣候變化和本港產業發展，黃恩諾表示，水資源需多元布局，其中一個配備方法是海水化淡。