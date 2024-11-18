偷鑿私井逃繳水費　油站免費洗車一年盜取地下水逾5000噸

《央視財經》報道，許多共享洗車場沒有配備應有的循環水設備，反而將污水直接排走，為了減少水費支出，河南、浙江等地更有洗車場盜用地下水。



報道指，居民生活用水、非居民用水、特種用水價格不同，部分洗車場按民用自來水標準繳水費。為了節約成本，部分自助洗車場並沒有建立污水收集與處理裝置，也沒有循環利用水，還將不達標的污水直接排放到地下管網。

為了減少水費支出，河南、浙江等地有洗車場盜用地下水。（央視財經）

許多共享洗車場沒有配備應有的循環水設備，反而將污水直接排走。（央視財經）

從業者介紹，只需要3000元的打井費用，就可以「一勞永逸」偷取地下水資源。除了共享自助洗車門店，一些正規加油站的免費洗車服務也藏著類似的「慳錢大法」。

河南鄭州市某油站內有一間自動洗車房，只要加油就能免費洗車。工作人員透露，只要打一口井，馬上就能實現「用水自由」。不過，地下水一直溢出水井，且洗車房內的設備似乎出現故障，在機器未啟動的情況下，有些水管仍在往外噴水。

按工作人員介紹，一天洗400輛車，每輛車用水40升為標準，以此計算，這間自助洗車房每天要偷採16噸地下水，每年浪費的地下水更是高達5000餘噸。

為了減少水費支出，河南、浙江等地有洗車場盜用地下水。（央視財經）

河南鄭州市某油站內有一間自動洗車房，有機器在未啟動的情況下，有些水管仍在往外噴水。（央視財經）

河南鄭州市某油站內的自動洗車房，每天要偷採16噸地下水，每年浪費的地下水更是高達5000餘噸。（央視財經）

打井隊負責人介紹，許多洗車場都要他打井偷地下水來用，並坦言明知國家不許私自打井，他們都是偷偷打，而且選擇打井的位置有技巧，不能在大街上，要在屋內，或者將打好的井口遮蓋。

《地下水管理條例》第三十三條列明，在公共供水管網覆蓋或者通過替代水源已經解決供水需求的區域，嚴禁開採地下水。

《中華人民共和國水法》第六十九條列明，未經批准擅自取水，或未依照批准的取水許可規定條件取水，由縣級以上人民政府水行政主管部門或者流域管理機構依據職權，責令停止違法行為，限期採取補救措施，處二萬元以上十萬元以下的罰款；情節嚴重的，吊銷其取水許可證。