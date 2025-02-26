預算案｜體現用者自付會否加水費？消息：愈快愈好　最快明年公布

水費已有約30年未調整，水務署去年與不同業界會面，聆聽關於水費的意見。財政司司長陳茂波在今日（26日）發表的財政預算案2025指，過去一段時間部份政府收費未有按機制調整，以致未能充分反映成本及體現「用者自付」原則。那是否包括加水費呢？

政府消息人士表示，水務署去年諮詢後，認為大眾對加價沒有反對，但如何調整及加價多少未有定案，消息人士表示希望加價「愈快愈好」，但最快要明年才公布。



政府消息人士表示，水費已30年沒有調整，希望加價「愈快愈好」，雖未有實際時間表，但最快要明年才公布。（資料圖片/羅君豪攝）

水務署署長黃恩諾去牛接受接受專訪時表示，署方財務情況對維持優質和穩定供水構成很大挑戰，有需要調整水費，並將以人性化、溫和及循序漸進的方式處理，不尋求一次過達致完全收回成本。

陳茂波今日在財政預算案2025提到要整合並善用政府財政資源，在增加收入方面，他指過去一段時間，部份政府收費未有按機制調整，以致未能充分反映成本及體現「用者自付」原則，並將推行以下措施：

．由二零二五／二六年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客一百二十元增加至二百元

．即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費六百元，並把簽證費按逗留期限長短上調至六百元或一千三百元。預計每年可增加約六億二千萬元收入

．運輸及物流局檢視各政府隧道及主幹道的收費，方亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款

．研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響



至於加水費，政府消息人士表示，水務署去年諮詢後方認為大眾對加價沒有反對，但如何調整及加價多少未有定案，消息人士表示希望加價「愈快愈好」，但最快要明年才公布。消息人士續指，政府會認真考慮收到的意見，而水費加幅等具體細節仍在籌劃中，初步計劃2025至26年度將方案遞交立法會。

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