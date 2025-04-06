清明長假．回港潮｜港珠澳大橋口岸回港大塞車　龍尾排至珠海市內

清明節連同周末一連三日假期，各個口岸今天（6日）現回港人潮及車流。其中在港珠澳大橋口岸，回港的「港車北上」及持兩地牌等車輛龍尾在珠海的拱北隧道入口近昌盛路。運輸署呼籲駕駛者預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。



有網民分享駕車經港珠澳大橋回港，在珠海市內排長龍的情況。（Lily Tse @港車北上分享群）

有市民在珠海市內塞車塞了約40分鐘，才到達港珠澳大橋入口。（Ching Lam Chow @港車北上分享群）

網民料需在市區塞40分鐘才能港珠澳大橋

在Facebook群組「港車北上分享群」，下午有多名用戶發佈駕車回港的等候情況。在珠海市區通往港珠澳大橋口岸的拱北隧道，有大批中港車牌其他車輛排長龍，有人留言指估計要塞40分鐘才能辦通關手續。

有市民下午約3時半回港，同樣相片顯示大批私家車排長龍。該網民指塞了約40分鐘，才終於上橋。

有往珠海的市民於周日下午回港。（Mark Pong@港車北上分享群）

通往港珠澳大橋珠海口岸的拱北橋亦有塞車。（Benny Chan@港車北上分享群）

拱北隧道塞死 惟口岸車流不多

多名網民表示，雖然拱北隧道「塞死」，但珠海口岸通關暢順，觀看內地當局的口岸車道實時影像亦未見車龍。有司機指珠海當局加開貨車通道，疏導回港及回澳的私家車，整體通關情況暢順。

通往港珠澳大橋珠海口岸的馬路有大量回港及回澳私家車排隊。（Frankie To@港車北上分享群）