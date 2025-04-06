清明節｜深圳口岸4.4出入境破103萬人次　創歷史新高

2025年清明節假期，深圳口岸通關客流持續高位運行。深圳邊檢總站統計，4月4日深圳口岸出入境人員103.8萬人次，其中出境50.7萬人次，入境53.1萬人次，創深圳口岸歷史客流紀錄。



據深圳口岸發布，深圳邊檢總站統計，4月4日深圳口岸出入境人員103.8萬人次，同比去年4月4日（80.6萬人次）增長28.76%，環比4月3日（81萬人次）增長28.1%。其中，深圳陸路口岸4月4日累計出入境旅客100.9萬人次，出境旅客48.9萬人次，入境旅客52萬人次。

2025年4月4日，深圳口岸出入境人員103.8萬人次，創深圳口岸歷史客流紀錄。（微信公眾號＠深圳口岸發布）

深圳灣口岸。（微信公眾號＠深圳口岸發布）

此外，4月4日清明假期首日，福田、深圳灣口岸均刷新全面復關以來單日出入境人員最高紀錄，分別為24.4萬、19.3萬。

據統計，今年以來，截至4月4日，深圳口岸累計出入境人員(含跨境司機)6715.1萬人次，同比增長14.6%；出入境車輛(貨車和客車) 307.4萬輛次，同比增長16.1%。