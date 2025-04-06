清明長假｜往長洲渡輪排長龍需等20分鐘　內地生跟小紅書攻略遊島

今日（6日）是三日清明節長假期最後一日，有市民及遊客選擇到長洲遊玩。今早約11時，高峰時期需排隊15至20分鐘才能入閘，登上由中環開往長洲的渡輪，隊尾排至的士站位置。



有在香港升學的內地學生表示趁着假期最後一日，跟着小紅書攻略帶領內地朋友到長洲遊玩，料人均消費100元至200元。有市民則預料到訪長洲張保仔洞、品嚐長洲糯米糍、參與復活節活動等，亦有人則選擇今天到長洲掃墓。



今日是三日清明節長假期最後一日，有市民及遊客到長洲掃墓及遊玩。（廖雁雄攝）

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碼頭現人潮 需排至少15分鐘才能登船

在中環五號碼頭，早上10時半的普通渡輪乘客不多，較多人選擇乘搭11時的高速船航班。高峰時間需排隊約15至20分鐘才能入閘，隊尾排至的士站位置，渡輪約9成客滿。

在香港升的周先生（中）帶內地同學去長洲遊玩，料人均花費100元至200元。（廖雁雄攝）

內地生跟着小紅書攻略遊長洲

在香港升學的周先生表示，有內地朋友趁着假期來香港旅行兩天，今日是最後一天，決定一起便帶他們來長洲逛逛。他表示會跟着循小紅書攻略帶朋友周圍遊玩，料人均消費100元至200元。

郭小姐與友人共攜帶3位3歲小童到長洲，準備參加東灣沙灘的復活節活動。（廖雁雄攝）

市民攜小童參加復活節活動兼探親

除了年輕人外，亦有不少父母帶同小孩到長洲遊玩。郭小姐與友人共攜帶3位3歲小童一同到長洲，準備參加東灣沙灘的復活節活動，活動後會與住在長洲的父親一起吃晚飯，料花費500元至600元。

另外，有居英多年的港人夫婦表示從未到過長洲，今日會與住在長洲的朋友一起遊玩，料將品嚐長洲糯米糍及到訪張保仔洞。

李先生表示，進入長洲主要為了拜山。他稱長假主要留在香港消費及與朋友打麻雀，從未北上遊玩。（廖雁雄攝）

3日長假有人選擇留港「振興經濟」

除了到長洲遊玩，李先生表示趁最後一日假期到長洲掃墓，因為部份親朋好友今天才放假。他表示這3日連假主要留港消費及與朋友打麻雀，希望幫助「振興經濟」，未有考慮北上遊玩。