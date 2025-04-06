清明節｜長洲商戶：旺丁不旺財　本地客多為掃墓　遊客行完山就走

清明節連周末3日假期今日（6日）結束，本港及內地居民都享這個「小黃金周」。昔日為旅客必到的長洲，今日 (6日)島上未至於水洩不通，但亦人頭湧湧。



不過有營運十數年的手工藝店店主表示，假期旺丁不旺財，生意與平日相若，比疫情少一半，人流主要為本地客，大多回長洲拜山掃墓，「拜完山就走，不會留下過夜吃飯」；又指現時多數遊客都主打深度遊及少消費，在長洲行山及吃東西，然後便離開。



4月6日清明節連周末「小黃金周」最後一日，長洲人頭湧湧，不少人吃長洲聞名大魚蛋。（廖雁雄攝）

手工藝店主：假期多港人北上 生意比疫情減半

於長洲營運十數年的手工藝店店主林小姐表示，假期人流多為本地客，內地客比以往少，「而且現時內地人來都不消費，他們習慣了網購。」她說，現時生意比起十年前自由行高峰期時少逾九成；除了內地旅客消費力不如往昔強勁外，假期多港人北上，生意比疫情亦差了一半。

林小姐續說，即使清明假期很多人進入長洲，但多數都為了拜山，「拜完山就走，不會留下過夜吃飯」，直言旺丁不旺財。

平安包精品店主寄望五一黃金周及太平清醮生意

於長洲大街售賣平安包精品的店主楊先生認同假期時本地遊客比內地遊客更多，不過多數為拜山掃墓，而生意與平日及往年相若。但他指，生意比疫情時差一點，因為疫情時市民無法外遊，只能留港消費；現時多數遊客都主打深度遊及少消費，在長洲行山及吃東西，然後便離開。

至於會否對五一黃金周及太平清醮有期望，他說：「希望當日會好天，較多人外出購物。」

長洲平安包名店郭錦記的負責人之一郭錦華表示，清明節正日生意比平日多一成至兩成，為近期最好，但非疫情後最好，當日本地客較內地客多，比例約為五比一，外國客則最少；他指昨日下雨，生意額與平日相若。對於下月的太平清醮，他表示沒有期望，將有更多貨量以迎接當日。