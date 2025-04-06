清明假期｜市民北上回鄉祭祖兼旅遊　一家三口花費約$4000

清明節連同周末連假今日（6日）結束，不少北上市民趕在假期最後一日回港。下午約3時，在港珠澳大橋入境大堂，不少人拖著行李箱、扶老攜幼返港。



有市民一家三口趁着清明節回鄉祭祖時，到長隆度假區旅遊，整個行程連同住宿花費約4,000元；他們在今日下午回到香港，稱只需約五分鐘便可過關，形容過程迅速。



一連三日的清明節連同周末長假4月6日結束。在港珠澳大橋口岸，下午陸續有市民回港。(周令知攝）

今日下午約3時，不少市民經港珠澳大橋口岸陸續返港。在入境大堂位置，拖着行李箱、扶老攜幼的市民，趕到巴士站轉乘其他交通工具回家。

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一家三口早去早返避開人潮：上周四等小朋友放學就去

張小姐一家三口於上周四（3日）晚上已經離港，前往珠海祭祖，「等小朋友放學就去」，皆因怕上周五（4日）出境人流眾多。她們一家同樣因避開人流高峰，而選擇在今午回港，「如果夜晚返嚟可能仲多人。」她稱在港珠澳大橋口岸過關只需約五分鐘，過程迅速。

張小姐說此行除祭祖外，亦有帶同小朋友到長隆玩，整個行程連同住宿花費約400元。（周令知攝）

張小姐說此行除祭祖外，亦有帶同小朋友到長隆玩，整個行程連同住宿花費約4,000元，她笑言覺得「有少少貴」。

張小姐續說平日一個月內會到內地旅遊兩至三次，認為內地「小朋友玩跑地方多啲」，又指內地消費較便宜，以一餐飯來計，三人平均消費較香港少100至200元。

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市民林先生在上周五晚上離港，到珠海祭祖。他在今午經港珠澳大橋口岸入境，指過關過程需時不到5分鐘，形容過程暢順。他又說在內地花費約50元乘搭的士到口岸，過程只需約20分鐘，又指價錢對比起香港「平一半都唔止」。

林先生此行還花費約110元購買雞和番石榴回港，「雞最好食係大陸嗰啲、佢（內地）嗰啲番石榴好香。」他說平日平均一個月會到內地旅遊一次，隨短線旅行團到廣東等地，「大陸好多嘢呢加都好靚，啲公園都好靚又免費。」

平日於東莞工作的市民王先生在上周五到中山祭祖，並在今午回港。他稱過關過程時間只需約三至四分鐘；又指從中山搭車到港珠澳大橋口岸只需約一小時，與平日分別不大。他說此行除祭祖外沒有到其他地方玩，但花費數百元在內地購買家居用品回港，認為價錢較香港平。