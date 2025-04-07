西貢東壩成內地客熱點　小巴公司將於五一黃金周加班維持平日服務

西貢萬宜水庫東壩近年成為「小紅書」推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪。上月22日及清明節3日連假期間，大批遊客慕名而來，導致來往北潭涌至東壩的唯一9A號專線小巴供不應求，來往道路亦因未能負荷突然增加的交通流量，導致嚴重擠塞，甚至出現黑的劏客等問題。



西貢區議員方國珊表示，今年3月起東壩一帶旅客爆增，惟多數旅客只會往返關口及東壩，冀當局設法吸引旅客前往市中心遊玩，振興地區經濟。她亦建議當局可在景點附近加設正常的士車資的告示。



營運9A的西貢專線小巴有限公司總經理馮致華亦表示，未來將培訓更多人手增援路線，同時已與相關部門協調，今年五一黃金周的平日，仍會維持服務，以應付内地旅客需求。



記者在農曆新年曾入東壩採訪，當時排了3部小巴才上到車。（資料圖片/顏銘輝攝）

西貢區議員方國珊今日在《香港電台》節目中指出，西貢東壩自今年3月起旅客爆增，高峰期有約1,500人。她稱，西貢曾發現恐龍化石，又有六角柱石被印於500元紙幣上，吸引不少旅客觀賞及打卡。

但她認為，現時部份旅客只會往返關口及東壩，不會前往西貢市中心，冀之後可吸引旅客前往市中心遊玩及消費，振興地區經濟。

她亦表示，過去曾有部份的士司機趁機濫收車資逾4倍，舉例稱由東壩前往福田或者皇崗口岸的車資原本約為400元，但有司機叫價1,000元至1,800元不等。她建議可在景點加設正常的士車資的告示，避免旅客遭濫收車資。

另外，她建議當局可於西壩前往東壩的道路上增設避車處，以及實施道路管制，例如特定時間限定車的數量，以紓緩交通堵塞。

小巴公司負責人馮致華。（資料圖片/顏銘輝攝）

西貢專線小巴有限公司總經理馮致華於同一節目中表示，近年很多旅客前往東壩遊玩，惟道路無法負荷相關車流及人流量，導致交通堵塞。

他表示，由初時營運僅開出兩部小巴以接載遊人，現在已因應人數增加高峰期開出10班車來疏導排隊的乘客，未來將培訓更多司機增援該路線。但他指出，西壩至東壩路段為單線雙程行車，太多車輛時容易造成堵塞，他形容「如果條路太塞，派再多車都無用（無法疏導人流）」。

至於五一黃金周將如何部署車輛應對內地旅客，他表示已與相關部門協調，於五一黃金周時，9A小巴平日亦將營運以應付内地旅客需求。另外，他據悉屆時相關道路有新布置，路面將鋪好一些。

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