61歲工程公司負責人疑維修收費糾紛　涉向客戶「起底」放上網被捕

個人資料私隱專員公署今日（7日）表示，一名61歲中國籍男子涉嫌在未經客戶的同意下披露她的個人資料被捕，目前獲准保釋。私隱專員公署調查顯示，事主因家居維修工程收費與涉案男子發生衝突，其後發現被人在社交媒體發布了多個涉及其個人資料的帖文，並作出負面的評論。



香港個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日表示，在新界區拘捕一名61歲中國籍男子，涉嫌在未經客戶的同意下披露她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》，現時已獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

調查顯示，被捕男子是一間工程公司的負責人。於2024年12月，事主就她的一項家居檢驗及維修工程向有關工程公司查詢，及後被捕男子透過電話回覆接受事主的出價。然而，被捕男子於同日前往事主的居所視察後提高了相關報價，兩人因而發生激烈爭執，期間被捕男子拍攝了事主的容貌。

不久後，有人在一個社交媒體平台的一個公開及一個私人群組，先後發布了兩條包含事主個人資料的帖文，並對事主作出負面的評論。被披露的個人資料包括事主的照片、完整住址，以及其同音中文姓氏。事主其後向私隱專員公署作出投訴。

私隱專員公署提醒市民，不要因為消費糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。