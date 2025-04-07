新田科技城司法覆核　謝世傑稱受滋擾求退出並換人　官押後裁決

社工謝世傑就環保署批准新田科技城環評報告提司法覆核，獲法庭批出司法覆核許可，但一直未獲批法援。謝於本年1月涉詐騙被捕，他的法援申請其後正式被拒絕。該案今(7日)在高等法院作指示聆訊，謝的代表大律師庭上指，因謝遭滋擾和威脅，加上未獲批法援，因此會退出訴訟，並申請由前西貢區議員陳嘉琳取代謝，成為司法覆核的申請人。法官高浩文聽取陳詞後，押後於本周五或之前頒布裁定。



申請人為註冊社工謝世傑，亦是「守護大嶼聯盟」召集人，答辯人為環保署署長，土木工程拓展署被列為利害關係方，案件已排期於今年6月9日審理。

申請人謝世傑(左)要求退出訴訟，並想轉由陳嘉琳(右)代表。(朱棨新攝)

申請人謝世傑(左)要求退出訴訟，並想轉由陳嘉琳(右)代表。(朱棨新攝)

謝稱受到滋擾要求退出訴訟

代表謝的大律師伍中彥透露，謝會退出是次訴訟，並向法庭申請由陳嘉琳替代替謝。謝透露除了因他未能申請法援，他亦遭滋擾和威脅。法官補充，相關威脅應是指去年11月有批評謝和其律師團隊的影片出現。謝續指，陳嘉琳關注環保議題，有非政府組織曾就環評報告向她諮詢，指她具相關資格提出是次司法覆核。

余若海指計劃配合國家規劃

代表環保署的資深大律師余若海回應指，謝被指欺詐才在網上遭評論。此外，環保署去年5月有條件批准環評報告，惟是次申請於本年3月才作出，認為申請逾時。余強調，涉案計劃不但對香港重要，讓香港發展創科，它亦配合國家「十四五」規劃。計劃不但會吸引外國公司，亦吸引人材。認為若法官不批准謝的申請，應駁回是次司法覆核。

代表土木工程拓展署的資深大律師陳樂信質疑，謝所指的威脅或被誇大。陳樂信又指，陳嘉琳以往涉及的司法覆核案件，和本案並不相關，認為其拒絕是次申請。

案件編號：HCAL 1256/2024