新田科技城覆核案　社工謝世傑仍未獲法援　認為署方搞小動作

社工謝世傑就環保署批准新田科技城環評報告提司法覆核，他申請法援但未有結果，曾要求擱置程序，但遭法官拒絕。案件今(30日)在高等法院再訊，法援署代表稱，現仍等候法律意見，又指有人質疑謝的經濟狀況是否可申請法援。法官指若署方若未能於明年1月10日前完成審批，應向法庭解釋原因。謝庭外指，法援署早前已確定其經濟審核的結果，質疑署方現時「搞啲小動作」，對此感到失望。



申請人為註冊社工謝世傑，亦是「守護大嶼聯盟」召集人，答辯人為環保署署長，土木工程拓展署被列為利害關係方，案件已排期於明年6月9日審理。

申請人謝世傑。(朱棨新攝)

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

北部都會區｜發展局期望今年底前開展新田科技城首階段工程。圖中紅色部份為第一階段發展區域。(發展局圖片)

北部都會區新田科技城片區試點規劃。（發展局文件）

謝曾要求擱置程序

法官高浩文今年8月12日已就謝的申請批出司法覆核許可，謝兩天後申請法援，法援署曾回覆謝稱審批需時3個月。謝11月時向法庭申請擱置程序，以待審批法援結果，法官高浩文拒絕，稱若批准其申請會發送訊息，以為法庭不重視訂下的時間表。

署方稱已向資深大律師索取意見

案件今再訊時，法援署仍未完成審批。代表法援署的助理首席法律援助律師何慧嫺稱，已向資深大律師索取法律意見，並有把案件進度等告知該名律師，料可於兩星期內完成。法官問有否要求該律師在限期前提供法律意見。何重申，已把案件的重要性告知對方。

向答辯方取資料屬慣常做法

何續指，署方亦有向環保署等索取資料，根據過往的經驗，有些司法覆核的申請人未有全面披露案件資料，為謹慎起見，法援署會向答辯方索取資料，此舉是慣常做法

有人質疑謝是否具財務資格申請法援

此外，何透露，有人於11月質疑謝是否具財務資格申請法援。法援署因此覆核謝的申請，上周六收到謝的回覆，但其回覆不夠全面，若謝合作，申請可望盡快完成。

法官就與訟各方存入證據的期限設下日期，若法援署未能於明年1月10日前完成審批，署方須向法庭和與訟各方解釋原因。

謝稱已向署方提供銀行戶口資料

謝世傑在庭外指，他已提供銀行戶口等資料回應署方的提問，署方亦於本年9月初確定其經濟審核的結果。謝認為若署方以經濟覆核為理由拖延，無論是對他或案件，都屬不合理。謝又指，署方提出不合理的提問，如謝去旅行的洗費等，質疑署方「搞啲小動作」，對署方做法感失望。

案件編號：HCAL 1256/2024