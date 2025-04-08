DSE｜有聲稱Band1校老師上載答題卷至小紅書　考評局：嚴肅跟進

去年內地社交媒體「小紅書」多次流出中學文憑試試題答題簿，考評局今年加強監管試場試卷安排，不過仍然有類同情況出現。《香港01》發現，有自稱是香港Band1中學老師上載數學卷一的答題簿，並附有手寫答題分析。



中學文憑試（DSE）數學科昨日開考，內地社交媒體「小紅書」已有用戶上載答題簿，該用戶更疑似是中學老師。根據考評局規定，所有考評局委任或聘用人員均須嚴格保密考試相關事宜，未經授權不得披露任何考試資料。



考評局表示，對於有試題卷內容在考試結束後，懷疑在未經授權下被人在網上轉載，當局會嚴肅跟進，若發現有違法行為會立即向警方舉報。



考評局今年首次要求學校在考試結束後，暫時鎖起未使用的試題答題簿，直至考評局通知後，校方才可使用試題答題簿作為教學用途。

不過，有自稱是「香港Band 1中學數學老師」的小紅書帳戶，近日發帖文講解昨日開考的數學卷一試題，並上載附有手寫分析的卷一答題簿圖片。該小紅書帳戶頭像本身載有疑是帳戶人的相，直至下午已換上卡通人物圖片。有傳媒亦發現有其他用戶上載答題簿至小紅書。

根據《香港考試及評核局條例》規定，所有考評局委任或聘用人員均須嚴格保密考試相關事宜，未經授權不得披露任何考試資料。違例者一經定罪，可被判處第4級罰款及監禁6個月。

考評局表示，會嚴肅跟進事件，若發現有違法行為會立即向警方舉報。（資料圖片）

是否涉內地考場？ 考評局：已落實嚴格試卷保密措施

考評局表示，對於2025年文憑試試題內容在考試結束後，懷疑在未經授權下被人在網上轉載，當局會嚴肅跟進，若發現有違法行為會立即向警方舉報。現時並無證據顯示有任何試題在考試結束前被人提早公開的情況，故事件不涉試題保密。

至於本港試場加強監管試卷安排後，「小紅書」仍流出試卷答題簿，被問事件會否涉及內地試場，考評局指，三所內地試點考場學校已落實嚴格的試卷保密措施，包括嚴禁考生攜帶手提電話進入試場，試場範圍更有訊號屏蔽設施，防止任何人使用手機。考評局會繼續監察各試場運作。