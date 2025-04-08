DSE 2025｜公民科考中國外交政策　首設立場題　老師：較具挑戰性

第二屆公民與社會發展科文憑試今日開考，全卷涉及三條必答題目，涉及主題包括香港人的運動習慣、中國外交政策及香港中外文化匯聚特色。有分題要求考生參考試卷資料，解釋中國對外援助如何改善受援國人民的生活、提升中國在國際社會的影響力；另外，要求考生解釋香港具備哪些優勢有助弘揚中華文化。



有公民科老師分析，今年考卷比上年具挑戰性，其中一條8分題需要考生闡述立場，正反論證才會高分。他說，樂見有高階思考題，符合課程宗旨，但由於評級只有達標或不達標，估計不多考生「挑戰自己」，或只求達標，「考生都好識計」，他建議增加「優異表現」評級，以鼓勵考生。



第二屆公民與社會發展科文憑試今日開考。(周令知攝)

較去年少一題MC題 8分題屬立場題 問「低碳出行」措施

公民科文憑試第二年開考，考試時間為兩小時，設有三條必答題目，屬資料回應題。全卷設有四條MC多項選擇題，較去年少一題；其餘屬2分至8分的短答或長答題。

第一條題目關於低碳出行與香港人的運動習慣。閱讀資料引用世界衞生組織網站及政府衞生署網站，提及本港市民身體活動不足及久坐情況普遍，另引用立法會文件及新聞公報，談及推動「低碳出行」的措施。

該題設有兩條各佔一分的MC題，其中一題要求考生選擇對世界衛生組織工作的正確描述。一條4分題要求考生解釋身體活動可如何促進公共衛生。另外，談及在港實踐低碳出行不容易，問考生是否同意說法，要求參考資料並就所知解釋。題目佔8分，為全卷最高分的一題。

第二條題目主題關於中國外交政策。(周令知攝)

第二條題目關於中國外交政策。閱讀資料取材自2023年《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，指中華人民共和國成立後，中國堅持獨立自主和的和平外交政策，又指國家主席習近平於2013年提出構建人類命運共同體理念。

另外，引用「中國對外援助70周年線上圖片展」的一張相片，和2023年中國向發生地震後的土耳其提供緊急援助的新聞報道。該題設一條佔一分的MC題，要求考生選出不屬於「和平共處五項原則」。一條佔兩分的短答題，要求考生參考資料，指出中國為受援國提供支援的類型。

該題設有兩條佔6分的題目，要求考生參考資料及就所知，解釋「中國的對外援助如何改善受援國人民的生活?」。另一題則要求考生解釋「提供對外援助可以提升中國在國際社會的影響力」的看法。

(周令知攝)

第三題主題有關香港中外文化匯聚特色。該題閱讀資料引述新聞報道，提及香港在「一國兩制」下，擁有中外文化匯聚的獨特優勢，加上廣泛的國際脈絡，能匯聚各地人才等。

該題設有一條MC題，根據《基本法》，要求考生選擇正確的陳述。一條佔3分的題目要求從飲食、建築及節慶範疇三選一，以例子說明「香港是中外文化匯聚的社會」。一條4分題目，要求考生參考資料，就中外文化匯聚，指出及解釋對香港社會帶來的兩項好處。另一條6分題目，則解釋港具備哪些優勢有助弘揚中華文化。