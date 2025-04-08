Coldplay演唱會｜歌迷下午2時已等入場　秘魯旅客特意訪港將留4日

英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會今晚（8日）開始，下午2時已有約百人在外排隊入場，當中不乏外地旅客。



有來自秘魯的旅客為聽演唱會，特意到訪香港，將留港4日。有內地旅客則擔心演唱會期間關閉天幕會影響氣氛，稱「Coldplay演唱會放煙花是傳統，肯定希望開天幕。」



英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會由4月8日開始，首日下午2時已有約百名歌迷在外排隊搶先入場。（黃浩謙攝）

英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會由4月8日開始，首日下午2時已有約百名歌迷在外排隊搶先入場。（黃浩謙攝）

Coldplay演唱會入場安檢3時開始，下午2時許，主場館3個安檢站已分別排有人龍，大部分均穿着印有Coldplay的T恤。

秘魯歌迷：為Coldplay首次到訪香港

來自秘魯的Ayma及Mauricio 持普通票，5時才可入場。他們為爭取前排位置，約1時半已到場排隊。Ayma表示，他們是Coldplay十年粉絲，為聽Coldplay演唱會首次到訪香港，將在港遊玩4日，會去長洲、山頂、馬場等景點。

Mauricio說，他們曾在秘魯及加拿大等地欣賞Coldplay演唱會，指今次香港站的場地寬敞，交通便利，願意再次到訪香港看演唱會。

英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會由4月8日開始，首日一早到埗歌迷先要周邊產品店舖購物。（黃浩謙攝）

印度歌迷：首次到港 將留港3日料人花$8000

來自印度的Pritha及Dushdin亦持普通票，為免走冤枉路提早到場排隊。她們表示，這次是她們首次到港，將在港留3日，每人預計將消費8,000港元。她們認為這類演唱會對遊客具吸引力，未來香港如再舉辦國際巨星的演唱會，願意再次到訪。

內地歌迷擔心未必有煙花表演

來自廣州的周小姐持升級版門票，下午4時半入場，惟為了爭取前排位置，下午2時許已到場排隊。她曾在曼谷等地看戶外Coldplay演唱會，稱當地演唱會設煙花表演，氣氛熱鬧。不過她指，今次演唱會期間天幕將會關閉，擔心未必有煙花表演，影響氣氛，「Coldplay演唱會場地放煙花是傳統，肯定希望開天幕。」