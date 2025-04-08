Coldplay演唱會｜白牌車提供載客往返内地及啟德　稱持兩地牌合法

Coldplay演唱會今晚（8日）開鑼，不少人囑目以待。除了本港觀眾外，是次演唱會亦吸引了不少外地旅客。近日網上平台出現不少跨境私家車宣傳，稱可包車直接來回指定地點及啟德站，惟多數只持有中港兩地車牌，並非獲批准的跨境出租車營辦商，亦即是俗稱的白牌車。



記者向其中一間公司諮詢時，公司客服稱只需兩地牌照便合法，更說：「他們（的士）生意被嚴重威脅，當然要這麼說了，不好好努力提高自己服務水平，只會抱怨環境。」



同一網上平台中亦出現不少於演唱會期間拼車（共同搭車）、拼酒店（共享酒店）的帖文。



英國樂隊Coldplay。（資料圖片）

跨境私家車主小紅書宣傳可由深圳、廣州、珠海等地載客到啟德站

英國樂隊Coldplay今晚起於啟德體育園舉辦4場演唱會（8、9、11及12日)，相信將吸引大量外國及内地觀眾來港。内地網上平台小紅書近日出現大量跨境私家車宣傳，稱可包車來回指定地點及啟德站，以可直達Coldplay演唱會為噱頭吸引顧客，接載範圍覆蓋深圳、廣州、珠海、東莞、中山等地，單程價錢由350元至2,000元人民幣不等。

經營公司客服稱合法：不合法早就被抓了

記者以顧客身份詢問其中一間包車公司由深圳寶安機場至啟德站的價錢，該公司回覆單程為680元人民幣。問及該公司是否合法經營時，該公司稱，「合法，不合法早就被抓了」，表示只需持有兩地牌照（中港車牌）便可以跨境運作。

該公司客服還指出，「他們（的士）生意被嚴重威脅，當然要這麼說了，不好好努力提高自己服務水平，只會抱怨環境」。

記者與白牌車服務公司員工對話，被問是否合法經營時，該公司稱「合法，不合法早就被抓了」，表示只需持有兩地牌照（中港車牌）便可以跨境運作。（小紅書對話截圖）

記者與白牌車服務公司員工對話，被問是否合法經營時，該公司稱「合法，不合法早就被抓了」，表示只需持有兩地牌照（中港車牌）便可以跨境運作。（小紅書對話截圖）

記者與白牌車服務公司員工對話，被問是否合法經營時，該公司稱「合法，不合法早就被抓了」，表示只需持有兩地牌照（中港車牌）便可以跨境運作。（小紅書對話截圖）

涉及公司並無列於運輸署跨境出租車營辦商名單

據運輸署網頁，現時獲批准的跨境出租車營辦商約有47間，惟名單中沒有記者查詢的包車公司。

活動期間有跨境巴往返内地及啟德、增特別巴士直達落馬洲口岸

為疏導人流，便利觀眾往返啟德體育園及落馬洲口岸，當局於是次活動中新增特別巴士路線SP12，可直接前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處；乘客亦可預先購買永東直巴或中旅巴士的過境巴士車票，從啟德主場館登車，經落馬洲/皇崗口岸返回內地，預計車程1小時，車費為100元。

另外，小紅書中還有不少於演唱會期間尋找陌生人共享香港酒店，以及共同搭車、搭的士的帖文。共享酒店的帖文尋找對象大多以女性為主，有些帖文更會尋找旅遊伙伴。若與陌生人拼車（共同搭車）由啟德站前往深圳，單人收費約為130元人民幣。