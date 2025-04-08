Coldplay演唱會｜崔定邦：交通配套足夠　跨境巴供旅客深夜回內地

英國知名樂隊Coldplay今晚（8日）在啟德體育園主場館舉行首場演唱會，將有大量外國及内地觀眾來港觀賞。旅遊促進會總幹事崔定邦預計演唱會將於晚上10時後完場，需即日返内地的旅客或未能乘搭港鐵尾班車前往羅湖口岸，但他相信活動有足夠交通配套，例如跨境巴及特別巴士路線等，可讓旅客深夜亦能回到内地。



旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料相片）

Coldplay今晚起於啟德體育園舉辦4場演唱會（8、9、11及12日)，運輸署日前宣布已與相關單位和公共運輸服務營辦商作出部署和交通配套。

崔定邦今日在港台節目稱，據之前測試及盛事的表現，相信交通安排不大問題。惟是次面對的挑戰是演唱會結束時間較遲，部分需即日回到内地的旅客或未能乘搭港鐵東鐵線尾班車前往羅湖口岸。但他指出，有關方面已有足夠交通配套讓旅客可夜晚返回深圳，如跨境直通巴可直達内地，特別巴士路線可到落馬洲公共運輸交匯處等，而且「内地客熟悉如何夜晚離開香港」。

另外，他認同盛事有助推動旅遊業，稱上星期七欖完結後，主題樂園、觀光巴士、本地遊等生意有上漲，「肉眼可見多了外國旅客」。他稱，業界希望與體育園合作，推出與活動相關的聯乘產品，上星期已與園區商討，將於未來落實計劃，惟本次Coldplay演唱會中未能推出有關產品。