Coldplay演唱會｜准帶細塑料或硅膠水樽或杯入場　但不可有蓋

英國知名樂隊Coldplay明日（7日）起在啟德體育園主場館舉辦4場演唱會，首次容許觀眾帶不超過600毫升的塑料或硅膠水樽或水杯入場。不過啟德體育園今（6日）就指出，水樽不可以附帶樽或杯蓋。



Coldplay將於2025年4月於啟德體育園開三場演唱會。（資料圖片）

Coldplay將於2025年4月於啟德體育園開三場演唱會。（網上圖片）

啟德體育園今發新聞稿，當中指出「入場人士請留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯不得附有瓶／杯蓋。」

啟德體育園今發新聞稿，當中指出「入場人士請留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯不得附有瓶／杯蓋。」

場館内設違禁品限制。（Live Nation HK）

場館内設違禁品限制。（Live Nation HK）

場館内設違禁品限制。（Live Nation HK）

至於其他的場地規則，則包括：

1）進入場館前，觀眾須接受手提袋/背包檢查。38 X 30 X 20 厘米 (15 X 12 X 8吋) 以上手提袋/背包禁止帶進表演場內。



2）所有專業相機、攝錄機 、 GoPro 相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。



3）禁止攜帶任何材危險物品、 橫幅/標語、鐳射筆及遙控飛行設備或玩具(如：模型直升機、無人駕駛飛機)進入場館。



4）不可攜帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯、 容量超過600毫升的可重用便攜式塑料或硅膠水瓶/杯進入場館。



5）觀眾可攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠可重用便攜式水瓶/杯進場。

