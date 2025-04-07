Coldplay演唱會｜准帶細塑料或硅膠水樽或杯入場 但不可有蓋
撰文：賴卓盈
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英國知名樂隊Coldplay明日（7日）起在啟德體育園主場館舉辦4場演唱會，首次容許觀眾帶不超過600毫升的塑料或硅膠水樽或水杯入場。不過啟德體育園今（6日）就指出，水樽不可以附帶樽或杯蓋。
啟德體育園今發新聞稿，當中指出「入場人士請留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯不得附有瓶／杯蓋。」
至於其他的場地規則，則包括：
1）進入場館前，觀眾須接受手提袋/背包檢查。38 X 30 X 20 厘米 (15 X 12 X 8吋) 以上手提袋/背包禁止帶進表演場內。
2）所有專業相機、攝錄機 、 GoPro 相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。
3）禁止攜帶任何材危險物品、 橫幅/標語、鐳射筆及遙控飛行設備或玩具(如：模型直升機、無人駕駛飛機)進入場館。
4）不可攜帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯、 容量超過600毫升的可重用便攜式塑料或硅膠水瓶/杯進入場館。
5）觀眾可攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠可重用便攜式水瓶/杯進場。
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