Coldplay演唱會｜有觀眾不知禁有蓋樽要用$80寄存　暫存架有粟米

英國著名樂園Coldplay在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會將在今晚（8日）開始，下午3時陸續有已購票歌迷排隊接受安檢入場。不過部分人因不清楚違禁品限制，最終需要寄存物品。有首次到港看演唱會的內地旅客以為可帶細水樽，但不知道不能有樽蓋，最終要花費80元寄存。



今次安檢站外亦設鐵架供人免費放置物品，有人擺放粟米、雞蛋等食物。不過記者現場見到，有工作人員將鐵架上的塑料樽扔走。



安檢站外設暫存架供觀眾免費放置禁帶入場物品，有人擺放粟米、雞蛋等食物。（賴卓盈攝)

安檢站外設暫存架供觀眾免費放置禁帶入場物品，有人在架上放置粟米等食物。（賴卓盈攝）

安檢無「打蛇餅」 排隊2分鐘已可通過

下午6時許，觀眾陸續進場。記者所見，安檢程序相較嚴格，會要求打開隨身背包的內袋等。有人不知場地限制，須棄置水樽。不過整體尚算順暢，排隊2分鐘已可通過，未見「打蛇餅」情況。

內地旅客張先生及友人下午6點開始排隊，稱只排了5分鐘便能進場，安檢站外亦有告示提醒他們有違禁品限制，認為指示清晰、安檢規程順暢。

安檢站外設暫存架供觀眾免費放置禁帶入場物品，有人在架上放置飲品。（賴卓盈攝）

Coldplay演唱會設違禁品限制，包括大型袋、食物、專業拍攝器材、一次性容器等；水樽亦只可以帶容量不多於600毫升的塑料或硅膠水瓶/杯，並且不可以有蓋。體藝館有行李寄存服務，小型行李每件每次80元，大型則每件140元。

內地客指水杯是限量版 擔心放免費寄存架被人拿走

內地客呂先生表示，知道只可以帶細水樽，但不知道原來不可以有樽蓋，剛剛被朋友提醒方得知相關規定。他說這是他首次在港看演唱會，認為限制較內地嚴，讓人「防不勝防」，「以為帶重用水瓶就可以了，原來有容量限制；以為600毫升就可以，原來不可以有蓋。」

問及為何不放在免費寄存架，他指因為其水杯是限量版，怕被其他人拿走。他亦一併寄存了背囊及糖果。

劉先生寄存了一部電腦、些許糖果及兩個保溫杯，共$80。（賴卓盈攝）

另一觀眾劉先生寄存了一部電腦、兩袋糖果及兩個保溫杯，選擇花費80元寄存，他認為「有點小貴。」他表示自己事先知道有場地限制，不過因他是即日來回，沒有其他地方放置物品，才選擇寄存。

背囊太大不准入閘 憂「即影即有」相機違禁自行寄存

陳小姐與友人則因為帶了超過38 x 20 x 20的背囊，選擇寄存。另外，陳小姐指見到有限制不可以帶相機，擔心她帶來的「即影即有」相機亦不能帶入，故將相機一併寄存。他們認為80元收費較貴，但因即日來回，故沒有其他地方可以放置物品。

港人觀眾Jimmy帶了水樽進入，最終要丟棄。他指知道有場地限制，惟「就嚟開show太過興奮，唔記得唔准帶入嚟，下次會醒目啲。」他表示今次場地雖然有很多限制，但尚算合理，安檢亦順暢。