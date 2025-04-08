Coldplay演唱會｜商場餐廳無爆棚　有樂迷自備快餐場外「立食」

英國知名樂隊Coldplay今日（8日）起，在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，帶動不同地區的旅客訪港，亦令本港多個業界希望有助帶旺經濟。



記者近傍晚在鄰近主場館的啟德體藝館巡視，發現美食廣場的顧客不多，反而有不少準備看演唱會的樂迷自備食品，在場外「立食」吃飽後才入場。據現場所見，不少觀眾在開場前半小時才趕到，未有時間入場前光顧食肆「醫肚」



有不少準備看演唱會的樂迷自備快餐食品，在場外「立食」吃飽後才入場。(吳美松攝)

鄰近主場館的啟德體藝館零售館2及3有不少餐廳，亦有一個美食廣場，在距離開騷前個多小時，現場所見，只有一、兩間餐廳入座人數達80%，但亦有餐廳只有一、兩枱顧客。至於美食廣場，也只有約七成滿座，但當中部份為附近居民，來觀看演唱會的為數不多，商場並無出現擁擠情況，也不見排隊人龍。

據現場所見，不少觀眾在開場前半小時才趕到，加上今日為平日上班日，這些「遲來」歌迷一到就直奔入場。

場內最多人排隊的，就是售賣演唱會周邊產品的櫃枱，其次是買熱狗店的連鎖快餐店，有10餘人排隊。而在主場館外，不時見到有觀眾拿出從外買備的麵包乾糧或快餐食品，在場外空地「立食」充飢後才入場。

場館外的大型垃圾桶內有不少樂迷丟棄「立食」過後的餐品包裝。(吳美松攝)

▼ Coldplay演唱會入場情況 ▼



英國樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會由4月8日開始，首日下午2時已有約百名歌迷在外排隊搶先入場。（黃浩謙攝）

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