Coldplay演唱會｜內地客即場棄行李箱　歌迷聞寄存區索價80元嫌貴

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行，下午時份陸續有歌迷排隊通過安檢入場。主辦方事前提醒觀眾不得攜帶38x30x20厘米以上的手提袋及背包進場，不過記者下午4時許在場觀察，見到部份內地遊客似乎不知道規則，將小型行李箱帶到現場，當中有人甚至攜帶兩個寫有「Coldplay演唱會」、「青春沒有售價，香港淺逛一下」字句的小型行李箱到場，獲在職員提醒後，卻沒有把行李放到收費寄存區，反而即場棄掉行李箱。



翻查資料寄存區的收費表，行李尺寸小於56X36X23厘米，收費為每件港幣80元；行李尺寸大於56X36X23厘米，收費為每件港幣140元。記者又發現，有遊客聽聞寄存區收費後，隨即表示「好貴」。



有內地遊客攜帶兩個寫有「Coldplay演唱會」、「青春沒有售價，香港淺逛一下」字句的小型行李箱到場，獲在職員提醒需把行李放到收費寄存區後，他們卻即場棄掉行李箱。（吳美松攝）

有內地遊客攜帶兩個寫有「Coldplay演唱會」、「青春沒有售價，香港淺逛一下」字句的小型行李箱到場，獲在職員提醒需把行李放到收費寄存區後，他們卻即場棄掉行李箱。（吳美松攝）

根據主辦方在社交平台指出，觀眾入場前須接受手提袋或背包檢查，禁止攜帶38x30x20厘米以上的手提袋及背包進場。記者下午4時許在現場觀察，可見有一行五人內地遊客攜帶兩個小型行李箱到場，他們獲職員指示需將行李箱放到寄存區，才可以通過安檢進場。

當中一個行李箱印有「Coldplay演唱會」的字句，亦寫有「青春沒有售價，香港淺逛一下」。不過，他們卻沒有將行李箱寄存，卻先將行李箱內所有物品取出並放到手提紙袋，然後把兩個手提箱即場棄置在垃圾桶。

有內地遊客攜帶兩個寫有「Coldplay演唱會」、「青春沒有售價，香港淺逛一下」字句的小型行李箱到場，獲在職員提醒需把行李放到收費寄存區後，他們卻即場棄掉行李箱。（吳美松攝）

有內地遊客攜帶兩個寫有「Coldplay演唱會」、「青春沒有售價，香港淺逛一下」字句的小型行李箱到場，獲在職員提醒需把行李放到收費寄存區後，他們卻即場棄掉行李箱。（吳美松攝）

有內地遊客攜帶兩個寫有「Coldplay演唱會」、「青春沒有售價，香港淺逛一下」字句的小型行李箱到場，獲在職員提醒需把行李放到收費寄存區後，他們卻即場棄掉行李箱。（吳美松攝）

翻查資料，觀眾可將行李寄存在啟德體藝舘地下（途經中央廣場）⁠或啟德青年運動場外（近安檢站2）⁠，寄存時間為下午2時至晚上11時。行李尺寸小於56X36X23厘米，收費為每件80元；行李尺寸大於56X36X23厘米，收費為每件140元。有遊客聽聞於寄存區儲放的每一件物品索價80元，隨即表示「好貴」。

Coldplay演唱會場地規則同限制攜帶物品。（主辦方Live Nation HK Facebook專頁圖片）

Coldplay演唱會場地規則同限制攜帶物品。（主辦方Live Nation HK Facebook專頁圖片）

根據主辦方列出的場地規則與限制攜帶物品，所有專業相機、攝錄機 、 GoPro 相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。

主辦方又指，不可攜帶任何即棄膠樽裝飲品的空樽 、玻璃瓶/杯、鋁罐、保溫瓶/杯、不銹鋼瓶/杯進場，但可攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠可重用便攜式水瓶/杯進場。