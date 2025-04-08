馬來西亞XO-ice貓山王榴槤雪糕大腸菌群超標達30%　遭食環署封存

食環署食安中心今日（8日）公布，一款馬來西亞進口的XO-ice冰凍甜點樣本King Don't Lie Musang King Durian Gelato Plant-Based (Frozen Confection)，其大腸菌群含量超出法例上限一至三成，該食品已被封存，並無流出市面。中心正跟進事件。



馬來西亞XO-ice貓山王榴槤雪糕大腸菌群超標被食環署被封存，並無流出市面。（網頁截圖）

中心發言人表示，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點樣本進行檢測。結果顯示，三個樣本的大腸菌群含量為每克110個至130個，超出法例上限一至三成。

根據《冰凍甜點規例》，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

產品資料如下：

．產品名稱：King Don't Lie Musang King Durian Gelato Plant-Based (Frozen Confection)

．品牌：XO-ice

．來源地：馬來西亞

．進口商：嘉天企業有限公司

．容量：473毫升

．此日期前最佳：2027年9月12日



中心已知會涉事進口商違規事項，並會暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售該款產品的進口准許。調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面。 中心會就事件通知馬來西亞有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。