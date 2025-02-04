Cape Herb & Spice數款調味料或含塑膠異物　食安中心籲不要食用

食環署食物安全中心周二（2月4日）呼籲市民，不要食用數款來源地為南非、品牌屬Cape Herb & Spice的預先包裝調味料，指產品或含有塑膠異物。海外正就多個批次產品進行回收，而中心聯絡本地進口商跟進後，初步調查發現，進口商「歐洲食品有限公司」曾進口其中4款受影響產品。澳門方面上月底亦曾公布，市政署獲悉愛爾蘭食品安全局公布，多款Cape Herb & Spice牌調味料產品可能含有塑膠異物，該署已即時向食品業界發出預警，並派員到市面巡查，防止涉事批次產品流通。



Cape Herb & Spice的公司網站公布產品或含有塑膠異物。（Cape Herb & Spice網頁截圖）

據食安中心公布共10項在海外受影響產品及相關批次，當中首4項曾進口本港，分別為：

（一）Seasoned Salt（淨重：240克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（二）Extra Bold Peppercorns（淨重：1185）（此日期前最佳：2025年11月6日；及由2026年1月1日至2027年7月31日）

（三）Himalayan Pink Salt（淨重：390克）（此日期前最佳：2025年11月8日；及由2026年1月1日至2027年7月31日）

（四）Atlantic Sea Salt（淨重：360克）（此日期前最佳：2025年11月6日、2026年2月8日、2026年四月25日及2026年5月21日）

食環署食物安全中心呼籲市民，不要食用數款來源地為南非、品牌屬Cape Herb & Spice的預先包裝調味料，指產品或含有塑膠異物。。（資料圖片）

食安中心發言人指出，進口商已按中心指示，將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民如購入受影響產品應停止食用，業界亦應立即停止使用或出售。中心已就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。

其餘受影響產品名稱及批次：

（5）Atlantic Sea Salt（淨重：380克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（6）Salt & Pepper（淨重：310克）（此日期前最佳：2025年10月18日；及由2026年1月1日至2027年7月31日）

（7）Sizzling Steak House Seasoning（淨重：230克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（8）Chilli & Garlic（淨重：190克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（9）Rainbow Pepper（淨重：175克）（此日期前最佳：由2026年1月1日至2027年7月31日）

（10）Sweet & Smoky BBQ（淨重：230克）（此日期前最佳：2025年12月12日、2025年12月14日及2026年5月9日）