無業漢食肆現幻覺　拔剪刺傷16歲少年　被告未康復判醫院令3月

無業漢在超強颱風「蘇拉」襲港到上水麥當勞時，疑出現幻覺，以為一名少年拿了他的衫褲穿，他因而怒罵少年，被罵少年的16歲朋友嘗試調停，反遭無業漢用剪刀狂插頭面多下，左胸更被刺傷至出現氣胸。有精神分裂症的無業漢早前承認1項蓄意傷人罪，區域法院暫委法官溫紹明今（9日）判刑指，本案嚴重之處是被告使用利器襲擊事主致身體多處受傷，雖然被告已還柙逾19個月，考慮到被告的精神問題未完全康復，重回社會不是最好的安排，判他3個月醫院令接受治療。



被告李飛普（43歲，無業）承認1項有意圖而傷人罪，指他於2023年9月2日在新界上水新豐路金誠樓地下麥當勞，意圖使陳栢樂(案發時16歲)身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案發當日颱風「蘇拉」襲港並掛起8號風球，上水新豐路麥當勞發生打鬥，一名16歲青年被人用剪刀所傷。（上水人大聯盟／Hui KS）

事主肺部傷勢恐需長時間康復

暫委法官溫紹明判刑指，被告在2016年從內地來港，現時無業，依靠綜援維生，由前妻撫養女兒。溫官指，本案嚴重之處是被告使用利器襲擊事主，令對方身體多處受傷，當中肺部的傷勢恐需長時間才能完全康復。

被告已還柙小欖精神病中心逾19個月

溫官引述精神科報告指，被告目前精神狀況穩定，醫生建議被告住院3個月接受治療，溫官稱原打算以4年作為量刑起點，若被告在獄中行為良好，加上已在小欖精神病治療中心還押逾19個月，不日可出獄。溫官認為，被告尚未完全康復，若讓他重回社會並非最好的安排，遂採納報告建議，判被告3個月醫院令。

案件編號：DCCC 722/2024