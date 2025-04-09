流感｜17歲少女感染乙型流感併發腦病變　留醫PICU　情況嚴重

衞生署衞生防護中心今日（9日）公布一宗兒童感染乙型流感併發腦病變的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的17歲女子，她由3月27日開始咳嗽和流鼻水，一星期後向私家醫生求醫，三日後再出現抽搐，被送往天水圍醫院急症室，同日被轉送到屯門醫院兒童深切治療部（PICU）。



她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變，她目前仍然留醫，情況嚴重。該少女有接種本年度的季節性流感疫苗，她就讀的學校近日沒有出現流感爆發的情況。



衞生署衞生防護中心今日（9日）公布一宗兒童感染乙型流感併發腦病變的嚴重個案。（資料圖片）

潛伏期內沒有外遊 曾接種季節性流感疫苗

防護中心表示，該名少女由3月27日開始咳嗽和流鼻水，一星期後（即4月3日）向私家醫生求醫，三日後（即4月7日）再出現抽搐，隨後被送往天水圍醫院急症室，同日被轉送到屯門醫院兒童深切治療部。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變。

少女在潛伏期內沒有外遊，她的家居接觸者暫時沒有病徵；她有接種本年度的季節性流感疫苗，就讀的學校近日沒有出現流感爆發的情況。

衞生署衞生防護中心今日（9日）公布一宗兒童感染乙型流感併發腦病變的嚴重個案，涉及一名過往健康良好的17歲女子，她由3月27日開始咳嗽和流鼻水，一星期後向私家醫生求醫，三日後再出現抽搐，被送往天水圍醫院急症室，同日被轉送到屯門醫院兒童深切治療部。（資料圖片）

防護中心籲盡快接種疫苗 今年初流感嚴重個案大幅減少

防護中心表示，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險。所有年滿6個月或以上人士（除有已知禁忌症外），尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及出現併發症的人士。

防護中心指，雖然流感活躍程度自冬季流感季節完結後維持在低水平，但如仍未接種今季流感疫苗，應考慮盡快接種。今年初流感季節中的成人嚴重個案數字和兒童流感相關的嚴重併發症個案，較2018/19流感季節大幅減少。

衞生署衞生防護中心今日（9日）公布一宗兒童感染乙型流感併發腦病變的嚴重個案。（資料圖片）

防護中心提醒，市民應繼續保持良好個人和環境衞生，並應採取以下措施，以預防感染季節性流感或其他呼吸道疾病：

．出現病徵（即使症狀輕微）的人士應佩戴外科口罩，以預防傳播呼吸道病毒，而高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

．避免觸摸眼睛、口和鼻；

．常保持雙手清潔，雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

．當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

．保持室內空氣流通；

．避免與他人共用個人物品；

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，考慮避免上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診；及

．保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

