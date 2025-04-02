RSV｜比感冒、流感威脅更大！2至3日惡化成重症　嬰幼兒尤要提防

病毒大魔王「RSV」（呼吸道融合病毒），對嬰幼兒的威脅尤為嚴重，若是不慎感染，可能在短短2至3天內就迅速惡化為重症，來自台灣的「阿包醫生」巫漢盟特別呼籲家長注意。



RSV疫情來襲：巫漢盟醫師的防護建議

近日冷氣團不斷來襲，不管是成年人或小孩，都有許多人因天氣驟變而生病。台灣小兒科醫師巫漢盟曾提醒，除了常見的感冒病毒和流感，家長們還需要特別警惕「RSV」（呼吸道融合病毒），他稱為病毒大魔王，因為這種病毒對嬰幼兒的威脅尤為嚴重，若是不慎感染，可能在短短2至3天內就迅速惡化為重症，甚至因為呼吸困難而需要住院治療。因此，家長要注意在平日培養孩子良好的衛生習慣。

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RSV的高風險與迅速惡化

巫漢盟醫師指出，自12月以來，冷氣團一波接一波，氣溫顯著下降，他的診間也變得格外繁忙，擠滿了因呼吸道感染而前來就診的孩子。「診間裡因呼吸道感染的寶寶實在太多了！」巫醫師說。但除了常見的感冒和流感外，家長們絕不能忽視RSV的威脅。這種病毒是導致嬰幼兒住院的主要原因之一，病程進展迅速，常讓家長措手不及。

事實上，RSV可能僅需2至3天就能使病患從輕微的感冒症狀惡化為重症，並出現呼吸困難、缺氧等狀況，甚至需要住院治療。巫醫師分享了自己的親身經歷，他回憶起家中孩子在一歲時因感染RSV住院的情況，「面對孩子快速且猛烈的病程、長時間的住院治療，我深刻感受到那種疲憊與壓力。當孩子因呼吸困難而喘不過氣時，父母的焦慮與無助更是無法形容。」

如何預防RSV感染

為了幫助家長更好地認識RSV的危險性，巫漢盟醫師特地整理了一份懶人包，分享預防措施並呼籲大家積極防範。以下是他的建議：

保持良好的衛生習慣

勤洗手、避免用手觸碰口鼻，養成正確的衛生行為。

減少群聚接觸

避免頻繁出入人潮擁擠的場所，例如月子中心、親子館和托嬰中心等。

注意環境清潔

定期清潔孩子經常接觸的玩具、家具，減少病毒傳播風險。

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RSV有「嬰幼兒呼吸道殺手」之稱，與其他呼吸道病毒不同的是，這不是一般感冒，會侵犯下呼吸道，嬰幼兒很容易感染，而六個月以下嬰兒感染後出現重症的機會較高。值得父母提高警覺的是，感染RSV的初期就像一般感冒，提醒當孩子出現以下狀況時，必須儘速就醫：

呼吸功能受到限制如：呼吸急促、呼吸困難，一直喘個不停，胸部起伏很大，呼吸時有「咻咻」聲。

發紺：這是呼吸衰竭出現缺氧的徵兆。

脫水：小便減少，淚液減少。

RSV發病初期就可能有嚴重症狀，造成寶寶因呼吸急促、呼吸困難而需要住院，不少孩子需使用氧氣帳，若發生呼吸衰竭，更需要轉入加護病房進行密集照護。除了細支氣管炎、肺炎會影響呼吸功能，若是又併發細菌性肺炎，狀況會更嚴重。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：天氣冷，孩子除了感冒和流感，醫師提醒注意病毒大魔王RSV，可能在短短2至3天內迅速惡化為重症，需要住院治療】