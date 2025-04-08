氣候變化大容易患上流感 中醫推介三款茶飲 助化痰利咽、增強體質

流感｜冬春交接季節氣候變化大，是流感發病的高峰期，常見發熱，寒熱往來，周身酸痛，咳嗽咳痰，鼻塞流涕，或伴有腹瀉嘔吐等症狀。中醫認爲流感屬於是「時行感冒」，特點是發病急，傳染性強的感冒，若治療不當有機會引發其他的併發症。

本文作者：博愛醫院李闌中醫師



香港地區雖然屬於亞熱帶地區，氣候開始逐漸上升，但冬春交接之際仍有寒濕之邪侵襲，氣溫變化劇烈，空氣濕度增大，正是流感病毒肆虐之季，并且“倒春寒”之象，容易導致人體陽氣受損，因此易出現流感流行。《黃帝内經》所云：冬三月，此謂閉藏。中醫認爲在冬春交接之際，依然需要閉藏陽氣，精氣潛藏，以待春季升發。

流感高峰期 中醫推介三款茶飲

針對冬春交接流感高發季節，以下三款茶飲適合平時飲用，扶正祛邪，內補陽氣從而預防流感發生。

1. 姜棗茶

材料：生薑3片、大棗5個、葱白2小段

做法：煮水代茶

功效：祛風散寒解表，適合平素怕冷，初期輕微噴嚏流涕者

2. 橄欖甘草茶

材料：新鮮青橄欖3個、桔梗10克、甘草10克

做法：煮水代茶

功效：化痰利咽，適用咽喉不適，咽痛咽乾者

3.南北芪豬展湯

材料：豬展250克、黃芪20克、南芪（五指毛桃）30克、枸杞子15克、新鮮淮山30克

做法：將豬展焯水，然後材料加水大火煮滾后轉小火慢煲1.5小時，最後加入食鹽調味

功效：益氣固表，預防外感，適用體虛者增強體質

若不幸“中招”流感，患病期間還需重視保暖及注意飲食清淡。因為冬春交接季節，氣溫變化較大，應當注意保暖，寧厚勿薄，以護陽氣，運動後若汗出應及時更衣，避免汗出當風。

另外，流感期間，亦應當清淡飲食，避免進食油膩、難消化的食物給脾胃增加負荷，同時切記爲了增强抵抗力，在患病期間進食過多生冷水果等，這樣只會事倍功半，更容易生痰，反而拖延恢復的進程。

上述内容僅供參考，如有疑問應向註冊中醫師諮詢。如身體不適，應盡早求醫。