梁齊昕去世｜日前曾打流感疫苗　衞生署：近5年無接種後死亡個案

全國政協副主席、前特首梁振英的次女梁齊昕，昨日（8日）晚上被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內猝逝，終年33歲。梁振英在Facebook帳號內發帖透露，女兒數天前曾接種流感苗。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（9日）回應有關流感疫苗安全性的查詢指，過去5年本港共接種超過800萬劑流感疫苗，沒有接獲因接種流感疫苗後的死亡個案。他強調接種流感疫苗是其中一種最安全而有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險。



梁振英在社交媒體上證實女兒梁齊昕離世。

梁振英：齊昕前幾天主動去接種流感疫苗

梁齊昕昨晚被發現在筲箕灣一服務式住宅單位內昏迷，經救護員檢驗證實已告不治。其父親梁振英於今日清晨5時左右，在其Facebook帳號上證實齊昕離世。他在帖文中寫道：「齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。」

衞生防護中心總監：過去5年800萬劑流感疫苗 無接獲針後死亡個案

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅回應傳媒有關流感疫苗安全性的查詢時指出，香港設有藥物安全監測機制，監測接種疫苗後的異常事件。過去5年本港共接種超過800萬劑流感疫苗，沒有接獲因接種流感疫苗後的死亡個案。

梁齊昕生日時與父母合照。(IG圖片)

傳統滅活疫苗經反覆試驗及品質檢測

徐樂堅表示，本季流感季節的成人嚴重個案數字和兒童流感相關的嚴重併發症個案，較新冠疫情前的流感季節大幅減少。本地數據顯示，未接種本季流感疫苗的兒童，出現嚴重流感併發症的比率，是已接種疫苗兒童的約四倍。該數據突顯接種季節性流感疫苗對預防重症和死亡的重要保護作用。

他表示，香港現時使用的流感疫苗都是安全和有效的疫苗。傳統的滅活疫苗已沿用數十年，疫苗經過反覆試驗及品質檢測，證實非常安全可靠，而較新的減活及重組流感疫苗的安全性亦與滅活流感疫苗相若。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去5年本港共接種超過800萬劑流感疫苗，沒有接獲因接種流感疫苗後的死亡個案。（資料圖片）

徐樂堅引述世界衞生組織說法，指接種疫苗是預防由流感引起的嚴重疾病最有效的措施。流感疫苗的副作用通常是輕微且短暫，最常見的副作用包括接種處出現痛楚和紅腫。部分人士可能出現發燒、發冷、肌肉疼痛，以及疲倦等。接種流感疫苗後出現嚴重不良反應非常罕見。

他呼籲所有年滿6個月或以上人士，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及出現併發症的人士，均應該每年接種季節性流感疫苗。