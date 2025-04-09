嘉禾黃埔戲院今結業　戲迷不捨　特別上映4場經典電影全院滿座

嘉禾黃埔戲院今日（9日）最後一日營業，特別重映4套經典港產片，包括《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲：雄霸天下》及《金枝玉葉2》，4場全爆滿。



有戲迷認為港人近年喜愛北上睇戲是本地戲院結業潮主因，但大嘆可惜：「我都試過北上睇戲，覺得好污糟，都係鍾意喺香港睇戲多啲。」



嘉禾黃埔戲院4月9日結業，特別在晚上9時半上映4套經典港產片作為謝幕電影，其一為《嫁個有錢人》，全院滿座。（洪戩昊攝）

嘉禾黃埔戲院4月9日結業，特別在晚上9時半上映4套經典港產片作為謝幕電影，其一為《2002》，全院滿座。（洪戩昊攝）

嘉禾黃埔戲院4月9日結業，特別在晚上9時半上映4套經典港產片作為謝幕電影，其一為《風雲雄霸天下》，全院滿座。（洪戩昊攝）

嘉禾黃埔戲院4月9日結業，特別在晚上9時半上映4套經典港產片作為謝幕電影，其一為《金枝玉葉 2》，全院滿座。（洪戩昊攝）

下午6時多的嘉禾黃埔戲院只有零星人士到場。現場沒有任何結業告示，有少數人拍照留念。現場所見，即使是最後一天，大部分場次仍有大量空位。

不過，院方今晚9時半特別上映4套經典港產片《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲雄霸天下》及《金枝玉葉 2》，作為謝幕電影向觀眾告別，則全院滿座。

有買戲票的黎小姐不是住在附近，平時也甚少來這裏睇戲，今天特地為了喜愛的電影《風雲：雄霸天下》而到場。她指，雖對這裏結業感突然，但其實近來也有不少本地戲院結業，所以也不是很意外。她認為港人近年喜愛北上睇戲是本地戲院結業潮主因，但大嘆可惜：「我都試過北上睇戲，覺得好污糟，都係鍾意喺香港睇戲多啲。」

黎小姐認為港人近年喜愛北上睇戲是本地戲院結業潮主因。（洪戩昊攝）

吳小姐沒有買戲票，只是特地攜同兒子到場緬懷一番。她住在附近，年輕時一直也有來這裏看電影。惟她直言，近年已少了來這裏，「有時我都去咗K11 Musea睇喇，嗰面新啲，啲音響好啲。」不過，她認為嘉禾黃埔戲院感覺較懷舊，也有其特別之處。

王先生同樣住在附近，差不多每個月也會來睇日，今日買了《破．地獄（加長版）》的戲票。對於結業，王先生最大的感受是「冇咗間近嘅戲院」，「以後睇戲可能要去到九龍灣喇。」被問及是否特地趁最後一天到場睇戲，他則指「一半一半啦，都要得閒先得嘅」。

即使是最後一天，大部分日間及冕上早段場次仍有大量空位。（洪戩昊攝）

新光戲院管理人李居明早前宣布租下嘉禾黃埔戲院現址，改名「新光黃埔」，將會活化戲院並改變成更適合表演的場地，開業日期有待公布。