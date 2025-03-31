戲院結業｜嘉禾黃埔宣布營運至4.9　最後一日上映4部經典電影謝幕

再有戲院預告結業。嘉禾黃埔今（3月31日）公布將於4月10日結業，院方形容「完成近16年任務」，最後營業日為4月9日，當晚將設經典回顧場，播四部經典電影，包括《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲雄霸天下》及《金枝玉葉 2》，明日(4月1日）起亦會推出小食優惠。



嘉禾黃埔將於4月10日結業。（資料圖片）

嘉禾黃埔公布，戲院將在明日起推出一系列小食優惠，4日1日起小食部一律全單8折；4月9日全日指定小食每份售16元；另外，4月10日至30日期間，凡持任何日子嘉禾黃埔戲票到任何嘉禾戲院小食部消費，滿60元即減10元。

院方公布，在4月9日最後一日營業日將設經典回顧場，播四部經典電影，包括《嫁個有錢人》、《2002》、《風雲雄霸天下》及《金枝玉葉 2》，凡購買以上電影戲票的觀眾，將獲GH嘉禾黃埔紀念卡一張，卡片包括上述電影劇照及嘉禾黃埔特色位置照片，「讓嘉禾黃埔的美好畫面一直保留下去」。

嘉禾黃埔感謝各影迷多年來的支持與厚愛，表示期待與觀眾在最後的營業日一同共度美好時光，留下難忘的回憶。