嘉禾黃埔戲院改建「新光黃埔」　李居明：風水極佳望延續新光精神

屹立北角52年的「粵劇殿堂」新光戲院，自3月3日因不獲業主續租而光榮結業後，嘉禾黃埔戲院亦宣布因租約期滿，將於4月9日最後營業。負責管理新光戲院的李居明及其團隊今宣布將租下嘉禾黃埔現址，改名「新光黃埔」，將會活化戲院及改建成更合適表演的場地，開業日期有待公布。



新光戲院3月3日晚在告別場《小平你好》於夜晚11時完結。（梁鵬威攝）

新光戲院3月3日晚在告別場《小平你好》於夜晚11時完結。（梁鵬威攝）

新光戲院3月3日晚在告別場《小平你好》於夜晚11時完結。（梁鵬威攝）

望新光黃埔成文化新地標

李居明及其團隊今日(4 日)公布，成功租賃黃埔天地近50,000呎戲院用地，將活化及改造成「新光黃埔」，成為電影娛樂文化新地標。現時嘉禾黃埔有4間戲院，各有300個座位，合共1,200個。

團隊指待具體計劃落實後，將場地改動成「更合適的表演場地」，開幕時會公布一系列活化電影及表演文化的部署，「為香港本土娛樂文化打上一枝強心針」，延續新光品牌。

李居明：延續新光文化精神

李居明表示看好黃埔區人傑地靈，形容風水極佳，決定將新光文化精神在此區延續。他指黃埔天地不僅是黃埔站的購物娛樂熱點，更是本地及環球美食的匯聚地，同時亦四通八達，與港鐵黃埔站零距離，更設有充裕的泊車位，配套非常完善。