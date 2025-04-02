新光戲院「復活」？傳李居明租嘉禾黃埔戲院現址　料6月鑼鼓再響

屹立北角52年的「粵劇殿堂」新光戲院，自3月3日因不獲業主續租而光榮結業後，嘉禾黃埔戲院亦宣布因租約期滿，將於4月9日最後營業。本以為香港一下子失去兩間戲院，但今日（2日）網傳負責管理新光戲院的李居明，將租下嘉禾黃埔現址，重辦新光戲院。新光戲院行政總裁黎鑑鋒其後向傳媒確認消息屬實，又指嘉禾黃埔現址有待裝修，初步計劃「重生」的新光戲院將於6月開幕。



新光戲院3月3日晚在告別場《小平你好》於夜晚11時完結。（梁鵬威攝）

新光戲院3月3日晚在告別場《小平你好》於夜晚11時完結。（梁鵬威攝）

新光戲院3月3日晚在告別場《小平你好》於夜晚11時完結。（梁鵬威攝）

今日網上流傳一份新聞稿，指李居明已成功租賃嘉禾黃埔戲院現址，約5萬方呎戲院用地，並將於本年暑假正式開幕，屆時將命名為「新光黃埔」。新聞稿又指在開幕時，將會公布一系列活化電影、粵劇及表演文化的計劃。「新光黃埔」大堂會附設新光紀念博物展示區，公開予公眾在入場前參觀。

今日網傳一份新聞稿，指李居明已成功租賃嘉禾黃埔戲院現址，約5萬呎戲院用地，並將於本年暑假正式開幕，屆時將命名為「新光黃埔」。（網上圖片）

新光戲院行政總裁黎鑑鋒其後向傳媒證實消息，確認李居明已租下嘉禾黃埔戲院現址，該戲院用地現時有待裝修，預計6月便可開幕。不過網上流傳的新聞稿並非最終版本，他又透露李居明月內會召開記者會公布詳情。

《香港01》曾向李居明的助手查詢有關新聞稿的真確性，對方則未有否認，只回應：「如果篇嘢係真，（本月）15號會有pc（記者會）。」