新加坡總理黃循財：美國關稅或是全球加徵關稅的開始

新加坡總理兼財長黃循財說，美國這輪加徵的關稅或只是全球加徵更多關稅的一個開始。



也是財政部長的黃循財星期二（4月8日）在國會上，就美國加徵「對等關稅」和影響發表聲明時指出，新加坡擔心的是這對全球貿易體系和全球經濟所帶來的廣泛影響。

2024年11月28日，新加坡總理黃循財在泰國曼谷政府大樓舉行的簽署儀式和新聞發布會上發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上星期三（2日）在白宮簽署「對等關稅」行政命令，對一些貿易夥伴加徵10%的最低基準關稅，其中包括新加坡。美國也對60多個對美貿易順差顯著的經濟體加徵更高的關稅，包括幾個最主要的貿易夥伴如歐盟、中國、日本、韓國、印度和越南等。

黃循財解釋說，美國對各國徵收「對等關稅」是在根本上否定了世貿組織（WTO）規則。

他指出，世貿組織多邊貿易體系的基石之一是「最惠國待遇」（most favoured nation）原則。這意味着每個成員國必須平等對待其他成員國。換句話說，如果一個國家對一個貿易夥伴給予更優惠的待遇或施加額外的限制，它必須對所有其他世貿組織成員採取相同的措施。這個原則有一些例外情況，像是允許自由貿易協定。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署對等關稅行政命令，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 在旁。（Reuters）

他直言，美國的新關稅制度完全背離了最惠國待遇原則。它開啟了根據單邊偏好、選擇性建立國家間貿易關係的大門。

黃總理強調，如果其他國家採取跟美國一樣的做法，基於規則的貿易體系將瓦解。所有國家將面對麻煩，但新加坡這樣的小國將面對更多壓力。「在一對一的雙邊談判中，小國的討價還價能力非常有限。因為大國將主導談判條件，而我們則面臨被邊緣化和被擠出局的風險。」

他重申，全球貿易戰全面爆發的可能性正在加大。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

黃總理說，新加坡決定不施以報復性關稅，因為這麼做只會增加國人面對的各種成本。不過，其他國家不一定有一樣的考量，例如中國已經對美國貨品施以反制關稅，歐盟等正在考慮下一步要怎麼做。

他指出，在美國加徵關稅生效前，各國有一個短暫的談判窗口，一些稅率有可能會降低。但他強調，新加坡必須實事求是，因為一旦貿易壁壘加劇，它往往會保持如此。

新加坡：圖為2020年4月7日，新加坡魚尾獅公園的景色。（Getty Images）

他警告，美國這輪加徵關稅可能只是全球加徵關稅的開始。

他說，1930年美國通過簽署《斯穆特—霍利關稅法》（The Smoot-Hawley Tariff Act）全面提高關稅。許多國家對此作出抗議，一些國家施以個別貿易限制和關稅，從而加深並延長了大蕭條。

黃循財稱，今時今日面對的風險或許更高，新的美國關稅若全面施行，將比《斯穆特—霍利關稅法》時期的還要高。此外，與1930年代相比，現在貿易在美國和全球經濟的佔比要大得多。供應鏈之間的聯繫也比當時更為緊密，任何對貿易流動的破壞將對全球產生更廣泛的連鎖反應。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

