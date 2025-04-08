新加坡總理黃循財：美國關稅或是全球加徵關稅的開始
新加坡總理兼財長黃循財說，美國這輪加徵的關稅或只是全球加徵更多關稅的一個開始。
也是財政部長的黃循財星期二（4月8日）在國會上，就美國加徵「對等關稅」和影響發表聲明時指出，新加坡擔心的是這對全球貿易體系和全球經濟所帶來的廣泛影響。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上星期三（2日）在白宮簽署「對等關稅」行政命令，對一些貿易夥伴加徵10%的最低基準關稅，其中包括新加坡。美國也對60多個對美貿易順差顯著的經濟體加徵更高的關稅，包括幾個最主要的貿易夥伴如歐盟、中國、日本、韓國、印度和越南等。
黃循財解釋說，美國對各國徵收「對等關稅」是在根本上否定了世貿組織（WTO）規則。
他指出，世貿組織多邊貿易體系的基石之一是「最惠國待遇」（most favoured nation）原則。這意味着每個成員國必須平等對待其他成員國。換句話說，如果一個國家對一個貿易夥伴給予更優惠的待遇或施加額外的限制，它必須對所有其他世貿組織成員採取相同的措施。這個原則有一些例外情況，像是允許自由貿易協定。
他直言，美國的新關稅制度完全背離了最惠國待遇原則。它開啟了根據單邊偏好、選擇性建立國家間貿易關係的大門。
黃總理強調，如果其他國家採取跟美國一樣的做法，基於規則的貿易體系將瓦解。所有國家將面對麻煩，但新加坡這樣的小國將面對更多壓力。「在一對一的雙邊談判中，小國的討價還價能力非常有限。因為大國將主導談判條件，而我們則面臨被邊緣化和被擠出局的風險。」
他重申，全球貿易戰全面爆發的可能性正在加大。
黃總理說，新加坡決定不施以報復性關稅，因為這麼做只會增加國人面對的各種成本。不過，其他國家不一定有一樣的考量，例如中國已經對美國貨品施以反制關稅，歐盟等正在考慮下一步要怎麼做。
他指出，在美國加徵關稅生效前，各國有一個短暫的談判窗口，一些稅率有可能會降低。但他強調，新加坡必須實事求是，因為一旦貿易壁壘加劇，它往往會保持如此。
他警告，美國這輪加徵關稅可能只是全球加徵關稅的開始。
他說，1930年美國通過簽署《斯穆特—霍利關稅法》（The Smoot-Hawley Tariff Act）全面提高關稅。許多國家對此作出抗議，一些國家施以個別貿易限制和關稅，從而加深並延長了大蕭條。
黃循財稱，今時今日面對的風險或許更高，新的美國關稅若全面施行，將比《斯穆特—霍利關稅法》時期的還要高。此外，與1930年代相比，現在貿易在美國和全球經濟的佔比要大得多。供應鏈之間的聯繫也比當時更為緊密，任何對貿易流動的破壞將對全球產生更廣泛的連鎖反應。
本文獲《聯合早報》授權轉載。