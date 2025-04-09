發展局反駁東江水大腸桿菌超標　稱媒體內容以偏概全

針有媒體指東江水大腸桿菌含量超標，發展局周三（9日）回應指內容以偏概全， 指媒體以個別日子數據作為反映整體情況的依據，有違科學及國際做法。局方強調，香港接收的東江水水質，完全符合國家就有關飲用水訂定的最高標準（GB3838-2002第二類水標準），廣東省當局一直致力保障輸港東江水水質，本港水務署也一直嚴密監察。



發展局強調供港東江水完全符合香港食水標準。（資料圖片）

發展局在社交平台發文稱，媒體引用2018年及2022至2023年某些日子的數據，稱錄得水樣本的埃希氏大腸桿菌群含量每公升60,000個及34,000個，當中涉及暴雨下泄洪的情況，由於外來物流入深圳水庫，引致水質數據短暫偏離相關標準。報道單憑個別數據指水質超標既不專業，亦是以偏概全。

以個別日子計算違按國際普遍標準

由於河流水質容易受自然環境因素和偶發事件影響，國際慣例是按水質監察數據的全年平均值量度原水水質是否符合標準，而非按個別日子的峰值。如按國際普遍標準量度，則從2010年至今，檢測記錄均未顯示供港東江水的樣本有埃希氏大腸桿菌群含量超標情況。

至於報道指東江水流域一帶於2010至2017年間，曾受垃圾、工廠及棄置動物相關的廢水污染，水務署當年已向廣東省水利廳了解，確認東江水沒有受污染。水務署當年的原水檢測記錄亦顯示水質參數，包括埃希氏大腸桿菌群、有毒金屬均維持在極低甚至檢測不到的水平，充分證明東江水水質沒有受到污染。

發展局強調供港東江水完全符合香港食水標準。（資料圖片）

水務署全面監測確認符合食水標準

發展局稱，廣東省當局投資興建大量保障供水安全的基建設施，也大面積設立保護區，限制發展及撤走污染性工業、農場、養豬場等，使東江水水質免受污染。此外，水務署每年都會安排由學者、環保人士、專業人士等組成的「水務諮詢委員會」到東江考察。

水務署也執行全面而廣泛的水質監測計劃，每年從源頭開始到用戶水龍頭，共抽取約60萬次的水質化驗，監測結果均顯示完全符合香港食水標準。