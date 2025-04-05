啟德方艙改建「青年驛站」等設施　麥美娟：最遲十月投入服務

《施政報告》提出將中央援建的啟德方艙改建為青年發展設施，包括設「青年驛站」、旅舍和青年文化藝術交流空間等。民政及年事務局局長麥美娟今日（5日）表示，已透過公開招標選出中旅集團旗下公司營運設施，預計最遲於今年10月可投入服務。



啟德方艙改建為青年發展設施（資料圖片）

麥美娟今日主持「東江水供港60周年」主題活動啟動禮後表示，透過公開招標以短期租約形式選出團體營運設施，由中國旅遊集團旗下公司為主要股東的博盛文旅有限公司作為營運團體、香港中旅發展以及帝盛酒店集團（Dorsett Hotels）作為協辦機構，合作營運設施。

六成樓面成為青年旅舍 營運團體需自付盈虧

她指，啟德方艙去年12月招標，今年2月結束投標及已選出營運者。租約期5年，營運團體需要自付盈虧。她續指，項目要求方艙6成總樓面面積成為青年旅舍，又要以5年概念計劃逐步舉辦活動，具文化、藝術等元素的國際交流活動。她預料，項目最遲今年10月投入服務。

今年是東江水供港60年（資料圖片）

組織數百青少年考察東江水源頭

活動上，麥美娟指，政府本月中，將帶同約80名年輕人到廣東惠州、東莞及深圳，實地考察國家重點水利建設項目，了解東江水的歷史。政府亦會與不同青年團體合作，組織500名青少年，六月底實地考察東江水源頭和流經的地方。

麥美娟表示，今天隨便扭開水龍頭，流出的每滴水，都是乘載著超越半世紀的家國深情。透過這些主題活動，讓青年朋友更了解關於東江水的故事，深切體會國家給予香港的巨大支持，時刻記著這份恩澤，學會飲水思源。