來稿｜感恩與傳承：東江水的故事，我們共同銘記

來稿作者：張展鵬



3月31日廣東省人民政府及香港特別行政區政府在添馬政府總部舉行東江水供港60周年紀念典禮暨「舞動水滴展」開幕禮，「涓涓甲子意 碧波潤香江—東江水供港60周年紀念展覽」亦一連四日在上環街市展出讓公眾參觀。但紀念活動就受到部分網民諷刺香港向祖國購買東江水只是一宗商業交易，在商言商不用感恩。可以說這完全是對歷史的無知和對祖國深情的褻瀆！

大家可能不知道，在上世紀60年代初祖國一窮二白，自身也面對諸多困難，經濟條件極為艱苦，不同的省縣鄉也有各種問題亟待中央撥款解決。但當香港面臨嚴重水荒時，祖國毫不猶豫地伸出援手。周恩來總理親自部署建設東深供水工程，國家特批專款3800萬元，而這筆款項接近當年國家財政收入的千分之一，在那個年代可是一筆鉅款！

東江供水工程從1964年2月20日全線開工，憑著建造者們攻堅克難的精神，只花了1年時間，1965年3月1日就正式向港供水。這個工程動用了上萬包括來自廣州、東莞、惠州、深圳等地的青年和農民建設者。他們的工作環境條件極為艱苦，沒有機械設備，只能靠人力開山劈嶺、修堤築壩。他們吃住都在臨時搭建的工棚裡，蚊叮蟲咬、蛇鼠出沒是家常便飯，但他們心中只有一個目標：盡快供水讓香港同胞飲用！他們用青春、汗水甚至生命，鑄造了這條香港的供水生命線。

可以說東江水供港工程，是國家在自身困難時期，為解決香港水荒而傾盡全力的偉大創舉。它背後承載的是祖國對香港同胞的牽掛與關愛，是無數建設者無私奉獻的精神，是粵港兩地心手相連的深厚情誼。

東江水供港60周年紀念展覽一連四日在上環街市展出讓公眾參觀。（作者提供）

這段歷史值得我們銘記，香港教育局在2024年更新的《小學教育課程指引》中，增加了與東江水供港工程相關的教育內容。此外，香港教育局、發展局和水務署亦推出了一系列紀念東江水供港60週年的活動，包括中學生內陸考察團等，進一步推動了東江水供港工程的歷史教育。

我們期待新一代莘莘學子們，能夠將課堂上學到的東江水故事帶回家中，分享給父母和家人。讓這份珍貴的記憶在家庭中傳承，讓每個家庭都成為愛國愛港情感的傳遞者。

同時，我們也期待香港政府能透過更多管道，讓全體市民更容易認識東江水背後深層的歷史意義。例如透過社區展覽、媒體宣傳，或是製作成電影視頻，從而讓更多的市民了解到，特區政府購買東江水不只是一宗商品交易，也不僅僅是一條供水線，而是一條凝聚著祖國深情、維繫著香港與內地緊密聯繫的生命線。

香港的繁榮穩定離不開祖國的支持。飲水思源，我們絕不能忘記祖國的恩情！

作者張展鵬是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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