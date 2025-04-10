$0機票｜HK Express推優惠 涵蓋沖繩縣3航點 今晚11:45截止
撰文：陶嘉心
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【HK Express/hong kong express】HK Express香港快運今日（10日）下午又推出優惠，單程機票低至0元，涵蓋沖繩、石垣及宮古 （下地島）3個熱門夏季旅遊目的地，旅遊日期為今年4月28日至10月25日。優惠於今晚11時45分截止。
今晚11時45分截止
HK Express在社交平台公布，推出驚喜優惠，單程機票低至0元，涵蓋共3個航點，包括沖繩、石垣及宮古 （下地島），提供多達每日4班航班，更可以Open Jaw，一個旅程去兩個目的地。旅遊日期為今年4月28日至10月25日（指定日子除外，因各航點而定），優惠將於今晚11時45分截止。
沖繩、石垣：2025年4月28日至10月25日
宮古 (下地島)：2025年6月27日至10月25日
須通過指定網頁搶優惠機票
香港快運提醒，必須通過官方網頁搶優惠機票，並不適用於香港快運手機App及微信小程序，而輪候人數會較多，需要耐心等候，不要關閉瀏覽器。
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