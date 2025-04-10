$0機票｜HK Express推優惠　涵蓋沖繩縣3航點　今晚11:45截止

撰文：陶嘉心
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【HK Express/hong kong express】HK Express香港快運今日（10日）下午又推出優惠，單程機票低至0元，涵蓋沖繩、石垣及宮古 （下地島）3個熱門夏季旅遊目的地，旅遊日期為今年4月28日至10月25日。優惠於今晚11時45分截止。

（HK Express提供相片）

今晚11時45分截止

HK Express在社交平台公布，推出驚喜優惠，單程機票低至0元，涵蓋共3個航點，包括沖繩、石垣及宮古 （下地島），提供多達每日4班航班，更可以Open Jaw，一個旅程去兩個目的地。旅遊日期為今年4月28日至10月25日（指定日子除外，因各航點而定），優惠將於今晚11時45分截止。

沖繩、石垣：2025年4月28日至10月25日

宮古 (下地島)：2025年6月27日至10月25日

單程機票低至0元，涵蓋3個沖繩縣航點。（HK Express圖片）

須通過指定網頁搶優惠機票

香港快運提醒，必須通過官方網頁搶優惠機票，並不適用於香港快運手機App及微信小程序，而輪候人數會較多，需要耐心等候，不要關閉瀏覽器。

截至下午4時半，網頁無需輪候，便可直接預訂飛往沖繩的0元機票。（網頁截圖）
連同離境稅及其他收費，在優惠日期内，飛往沖繩的單程機票（輕便飛）費用為435元。（網頁截圖）
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