教育局削幼稚園教育計劃資助額1.1%　議員料學校申加費增家長負擔

教育局向參加幼稚園教育計劃的學校發通告，宣布調整2025/26學年幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助，劃一削減1.1%，每名學童資助額減少420至減少670元，即每名學童每年資助額為38,780元、50,410元及62,050元。而炊事員資助及校舍維修資助，削減幅度更逾8%。



立法會議員（教育界）朱國強表示，對於當局漠視幼稚園的營運困難，只為「滅赤」而削減幼稚園津貼，有違提供優質幼稚園教育的政策目標，對此深感失望。他預料普遍幼稚園將申請下學年調高學費，勢必加劇家長的財政負擔。



教育局向參加幼稚園教育計劃的學校發通告，宣布調整2025/26學年幼稚園單位資助，劃一削減1.1%。

每名學生資助額減少420至670元

教育局於通告指，政府最新財政預算案中公布，2025/26年度節省政府經常開支的幅度，將由原來1%增加至2%，並延續兩年至2027/28年度。教育局指，「為更有效運用公共資源」，當局調整幼稚園的資助額。

參加計劃的幼稚園在2025/26學年，可獲得的基本半日制、全日制及長全日制的單位資助金額一律減1.1%，分別為每名學童每年38,780元、50,410元及62,050元，即減少420至670元。

教育局向參加幼稚園教育計劃的學校發通告，宣布調整2025/26學年幼稚園基本半日制。(朱國強議辦提供)

炊事員資助額則大削8.4％ 每間幼稚園每年減少17,910元

至於炊事員資助額則大削8.4%，每間幼稚園每年減少17,910元，至195,850元。而校舍維修資助額減8.2%，以「人頭」單位資助計算，每名學童每年減少90元、至1,010元。

於教師薪酬方面，當局指，政府已公布凍結全體公務員2025/26年度薪酬的安排，今年4月1日生效，所以不會調整教學人員的薪酬部分資助額。

立法會議員（教育界）朱國強對此深感失望。（黃浩謙攝）

朱國強：對幼稚園營運雪上加霜 料將加學費

教育界立法會議員朱國強表示，削減津貼對幼稚園營運，絕對是雪上加霜，嚴重打擊幼教界士氣。近年學齡人口下跌，幼稚園正面對沉重的營運壓力，幼教界已多次反映單位資助，未能應付幼稚園營運開支，不少幼稚園更因此停辦。

朱國強指幼師薪酬長期處於不合理水平，往往只能領取規定薪酬範圍的「最低工資」，加上轉校年資不獲計算，致幼師流失率偏高，影響幼教質素。隨着政府削減資助，他預料普遍幼稚園將申請下學年調高學費，以往「蝕住做」的全日及長全日班，學費加幅或更高。加上政府下學年起取消2,500元學生津貼，相信勢必加劇家長的財政負擔。

朱國強促請政府全面評估削減資助後的負面影響，對於幼稚園可持續營運，及家長負擔置之不理。同時，促請當局與業界加強溝通，廣納意見，尋求共識方案，而非一意孤行的「為減而減」。