幼稚園申請｜26/27學年幼稚園K1入學申請時間表　註冊流程懶人包

對家長而言，為孩子選擇合適的幼稚園是至關重要的第一步。家長要了解申請幼稚園的時間表、遞交文件要求及面試安排，以便作出適當規劃。以下綜合歷年申請流程，為家長提供2026/27學年的K1入學申請時間表，確保不會錯過任何重要日期。



根據教育局規定，入讀K1的小朋友年齡必須符合最低要求，即2歲8個月。針對2026/27學年的入學要求，孩子需要在2023年12月31日或之前出生，才能符合資格參加入學申請。在2024年1月1日及之後出生的孩子，將不符合申請資格。

參加教育局家長簡介會

教育局會於7月至8月舉辦多場「K1 收生安排」家長簡介會，詳細解釋K1收生安排的流程及須注意事項。如果家長對流程不熟悉或有疑問，都可參加簡介會了解詳情。

申請「幼稚園入學註冊證」

家長可以在9月至11月期間，向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請。如家長在遞交申請時已提供全部所需資料及證明文件，一般可在6至8個星期內收到「註冊證」／「入學許可書」。

申請幼稚園學位

在9至12月期間，許多幼稚園會開始派發K1入學報名表格並接受申請。家長應提前了解各幼稚園的申請要求並準備好報名表格及所需文件。部分學校會有網上報名系統，而其他學校則要求親身或郵寄遞交。不同學校有不同的截止日期，家長要留意不要錯過報名期限。

參加幼稚園面試

大部分幼稚園在收到入學申請後，會以電子郵件、短信或書面形式通知家長面見安排。家長應密切注意學校通知，並在指定日期帶孩子參加面試。面試期間，學校可能會讓小朋友玩簡單的遊戲、回答問題或與老師互動等，以觀察其社交和學習能力。

如申請超過一間幼稚園，家長便要留意面試日期有否重疊，如果有的話便要及早與學校聯絡，了解能否改期。

公布取錄結果、註冊入學

許多幼稚園會在12月公布K1入學的第一輪取錄結果。被取錄的家庭要在1月的「統一註冊日期」內，到幼稚園辦理註冊手續，並遞交「註冊證」／「入學許可書」及註冊費，否則將被視作放棄學位。

如果家長申請私立幼稚園，通常需在結果公布後兩星期內支付留位費。

如未獲取錄、可申請其他幼稚園

如果未獲心儀幼稚園取錄，家長可在「統一註冊日期」後（即1月底開始），參考教育局公布的幼稚園K1空缺，申請入讀其他幼稚園。要注意補錄名額有限，競爭激烈，家長應根據孩子的需求和學校的地理位置作出選擇。如果有任何問題或疑慮，建議提前聯絡學校了解具體安排。

新生註冊及迎新活動

一些學校會安排迎新日或新生親子活動，以幫助孩子適應新環境。家長也應配合校方安排完成所有必要手續，如申請校車服務、購買校服、繳交雜費等。接下來就可以等2026年9月正式開學了。